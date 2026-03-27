Рязък обрат във времето: Синоптикът Анастасия Стойчева заговори и за сняг

27 март 2026, 7:45 часа 292 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
До края на месец март ни очакват валежи. В отделни райони и температурите ще се отрицателни. Това ще донесе сняг в котловинните полета, включително и в София. Снежинки ще видим в събота и неделя с понижение на температурите, но снегът бързо ще премине в дъжд. За кратко ще е. Тази прогноза за времето направи в ефира на Нова телевизия синоптикът Анастасия Стойчева.

По думите й до средата на април ще е студено и с валежи. За кратко ще има затопляне след 4 април. 

Попитана може ли да се каже какво ще е времето в дена на изборите - 19 април, Стойчева каза, че още е много рано.

Времето днес

В петък сутринта в Западна България ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат почти цялата страна. Минималните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, в София – около 6 градуса.

По високите части на планините ще вали сняг. На много места валежите ще бъдат придружени с гръмотевици, главно в Западна България и планинските райони, където е в сила и жълт код за значителни по количество валежи.

Максималните температури в повечето места - между 11 и 16 градуса, в София – около 12 градуса.

Виолета Иванова Отговорен редактор
сняг дъжд прогноза за времето Анастасия Стойчева
