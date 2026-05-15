Трябва ли нови гуми да се „разработват“ след поставянето им

Много шофьори са наясно с необходимостта да използват нов двигател по-внимателно, но често забравят, че автомобилните гуми също се нуждаят от подобен период на адаптация. Това не е просто градска легенда или съвет от опитни механици, а научно обоснован процес, който пряко влияе на безопасността, управлението и издръжливостта на гумата.

Какво означават цветните ивици и точки върху гумите?

Причината се крие в особеностите на производствения процес. За да може новоизработената гума лесно да се извади от калъпа, производителите използват специални смазочни материали и лепила. Някои от тези химични съединения остават на повърхността на протектора, което я прави твърде гладка и хлъзгава. Докато този тънък слой не се износи, гумата не може да осигури максимално сцепление на пътната настилка.

Водещите производители препоръчват първите няколкостотин километра да се посветят на бягане. Обикновено говорим за разстояние от 500 до 800 км. През това време шофьорът трябва да спазва спокоен стил на шофиране, така че повърхността на гумата постепенно и равномерно да се търка в асфалта и всички остатъчни производствени вещества окончателно да изчезнат. Интересното е, че дори производителите на велосипедни гуми съветват да се кара внимателно през първите 50 км за по-добра адаптация.

Процедурата по разбиване не изисква специални умения. Основното правило е да избягвате екстремен стрес. През първите 500-800 км се старайте да не стартирате внезапно, избягвайте аварийно спиране и агресивно завиване. Плавното ускорение и ранното забавяне ще помогнат на протектора да се адаптира в оптимален режим. Също така е препоръчително да се спазва умерена скоростна граница и да не се надвишава установените ограничения.

Също толкова важен аспект по време на разбиването е контролът на въздушното налягане. Неправилното налягане в новите гуми може да доведе до неравномерно износване и прегряване, което значително ще съкрати експлоатационния живот. Препоръчва се налягането да се проверява поне веднъж седмично, особено през първия месец на операцията.

Освен това, след пробягане от 50-100 км след поставяне на нови гуми, си струва да посетите сервиз за гуми, за да затегнете гайките на колелата. Това гарантира, че колелата са здраво заключени.

Правилото за „разработка“ важи за абсолютно всички видове нови гуми: летни, всесезонни и офроуд. Гумите са значителна инвестиция в безопасността и комфорта на вашия автомобил. Правилното използване е прост, но ефективен начин да се уверите, че ще извлечете максимума от покупката си. Последваща грижа, като навременно балансиране и въртене на колелата на всеки 8000-10 000 км, ще помогне за удължаване на живота им, осигурявайки стабилна работа и равномерно износване на протектора през целия експлоатационен живот.