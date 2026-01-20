"СарафOFF вън!": Студенти блокираха кабинета на Борислав Сарафов (ВИДЕО)

Акция на десетима студенти блокира кабинета на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов в Съдебната палата в София. Искането - Сарафов да подаде оставка или да бъде отстранен. В края на миналата година подобна акция организираха и от Гражданско сдружение БОЕЦ.

По време на демонстрацията на младите хора днес (20 януари) беше разпространена прокламация, адресирана лично до Сарафов, в която студентите заявяват, че той заема длъжността незаконно. В текста се припомня, че през януари 2025 г. Народното събрание прие промени в Закона за съдебната власт, с които изрично е въведено ограничение едно лице да изпълнява функциите на главен прокурор за срок не по-дълъг от шест месеца. Още: Набелязана от Сарафов следователка е окончателно оправдана покрай "Осемте джуджета"

Според студентите след 21 юли 2025 г. Сарафов не разполага с правомощия да заема поста, като това вече е било отчетено и от съдилища, включително от състави на ВКС, които са отказвали да разглеждат негови искания заради липса на легитимност. В прокламацията се посочва още, че Конституционният съд не обсъжда становища, подписани от него.

"С отказа си да освободите длъжността нарушавате закона, узурпирате власт, блокирате работата на съдебната система и подкопавате доверието в правосъдието", заявяват студентите. Те подчертават, че постът на главния прокурор не е личен мандат и не може да се заема въпреки изрична законова забрана. Още: Ще откраднат изборите с нищожния главен прокурор: Свиква се многохиляден протест срещу Сарафов

Протест

Организациите Правосъдие за всеки, Активни политики и Обединение "Студенти против мафията" обявиха нови протести утре, 21 януари, от 18:30 ч. в София, Варна и Пловдив. Демонстрациите ще се проведат под надслов "Операция - нищожен протест" с настояване Сарафов да освободи поста и да бъде избран нов и.ф. главен прокурор, който да гарантира честни избори.