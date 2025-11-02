Войната в Украйна:

Седмична прогноза за времето от 3-9 ноември 2025 г.

02 ноември 2025, 17:30 часа 604 прочитания 0 коментара
Седмична прогноза за времето от 3-9 ноември 2025 г.

През нощта срещу понеделник, 3 ноември 2025 г.  ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на много места в низините и котловините ще бъде мъгливо. Минималните температури ще са между 6° и 11°, в София - около 6°  В понеделник преди обяд ще преобладава слънчево време, но на места в Дунавската равнина ще се задържи мъгливо. След обяд от запад ще започне увеличение на облачността и през нощта срещу вторник на места в Западна България ще има и валежи от дъжд. Ще остане почти тихо. Максималните температури ще са между 17° и 22°, в София - около 19°, показва прогнозата за времето.

До края на седмицата

През следващите дни до края на седмицата ще бъде предимно облачно. Ще има и валежи, в различните дни с различни количества и разпределение. Вятърът в началото на периода ще е от северозапад, слаб, в Дунавската равнина и Източна България - умерен.

В сряда ще отслабне, ще се ориентира от север и до неделя ще е от север-североизток, в много райони временно ще стихва. Температурите ще се понижат, повече дневните и в петък и през почивните дни минималните ще са между 4° и 9°, а максималните - между 10° и 15°. По-малка вероятност за валежи и по-значителни разкъсвания и временни намаления на облачността ще има в четвъртък, когато и дневните температури ще са с 2-3 градуса по-високи. Остават и условията за намалена видимост или ниска слоеста облачност на места в низините и котловините.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock и НИМХ

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
