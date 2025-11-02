"За всички които го обичаха": България изпраща поета с голямо сърце

Артистичният и обществен елит на България, заедно с близки и приятели, си взима последно сбогом с многоликия творец Иван Тенев, познат като Агент Тенев. Поклонението се състои днес, 2 ноември, от 13:00 ч. в столичната църква "Свети Седмочисленици", а погребението е насрочено за 15:30 ч. в Парк "Централни софийски гробища".

Иван Тенев почина на 30 октомври на 74-годишна възраст. Той оставя след себе си изключително богато и разнородно творчество като журналист, художник, карикатурист и текстописец.

Кариерата му започва като художник и карикатурист, като творбите му са представяни в над 300 изложби. В музикалните среди навлиза първоначално като автор на обложки за плочи, а по-късно се утвърждава като един от най-успешните текстописци в България с над 400 текста за песни, изпълнявани от Лили Иванова, Георги Христов, дует "Ритон", Кристина Димитрова и други.

През 1989 г. основава "Агенция Тенев", с която се превръща в пионер на светската хроника у нас. Прозвището "Агент Тенев" става негова запазена марка, символ на интелигентна и хумористична журналистика.

