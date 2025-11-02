Най-важните новини за деня: 2 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 2 ноември 2025 г.

ТРЯБВАШЕ ДА УМРЕ ДЕТЕ, ЗА ДА СЕ РОДИ БУДИТЕЛ: РАЗГОВОР С МАРТИН АТАНАСОВ, КОЙТО ТРЪГНА СРЕЩУ ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА

Едва на 18 години, ученикът Мартин Атанасов се превърна в "Будител на годината" 2025. Отличието, връчвано от Българското национално радио, дойде като признание за неговия изключителен проект "Черна писта" – интерактивна карта, която визуализира над 177 000 пътни произшествия в страната. Проектът му не просто показа стряскащата статистика, но и принуди институциите да действат, както и да не искат да действат. В специално интервю за Actualno.com, най-младият носител на приза в историята му разказва за идеята, сблъсъка със системата и какво означава да си будител днес.

АТАНАС ЗАФИРОВ: БЮДЖЕТ 2026 НЯМА ДА СЧУПИ ДЪРЖАВАТА

Не виждам основания да се говори за фалирала държава. Спекулации са, че лявата политика може да доведе до фалит. В бюджета няма крайни мерки, но сме спазвали закона. Бюджет 2026 няма да счупи държавата. Това заяви в предаването "Защо, господин министър" по bTV лидерът на БСП и зам. министър-председател в кабинета на Росен Желязков - Атанас Зафиров.

НАД 160 ДРОНА: РУСКИ ПЕТРОЛЕН ТЕРМИНАЛ И ТАНКЕР ГОРЯТ, ПАК УБИТИ ОТ РУСКИ ВЪЗДУШЕН УДАР ДЕЦА В УКРАЙНА (ВИДЕО)

164 свалени дрона тази нощ над руска територия – тази статистика представи руското военно министерство в неделната сутрин, в традиционната си сводка за деня. Цели 39 са били свалени над акваторията на Черно море, още 32 – над Краснодарския край, 26 – над Крим и 20 над Брянска област. По 9 са свалени над Ростовска, Орловска и Волгоградска област, 6 – над Липецка област, 5 – над Воронежка област, 3 – над акваторията на Азовско море, както и по 2 над Белгородска, Курска и Тулска област.

Източник: kremlin.ru

ПЕСКОВ ПАК СЪС ЗНАК, ЧЕ РУСИЯ НЕ ТЪРСИ ИСТИНСКИ МИР В УКРАЙНА. НАЙ-НОВОТО ОТ ПОКРОВСК (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Хипотетично е възможно, но в настоящия момент не е необходимо (да има среща). В този момент е необходимо да се свърши много сериозна работа по детайлите за проблемите, които (срещата) трябва да реши". С тези думи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков ясно показа, че руският диктатор Владимир Путин продължава да не се стреми към преговори за справедлив мир в Украйна и среща с американският президент Доналд Тръмп за тази цел – Путин продължава да смята, че може да спечели войната така, че Украйна да капитулира и да стане негов сателит:

ОСЕМ ПРИОРИТЕТА ЗА ИСТИНСКА ЗДРАВНА СИСТЕМА: БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ГИ ПОИСКА С КОНГРЕС

Държавата да плаща на здравната система за резултати, а не по структури. Това е една от препоръките на VII-ия Национален конгрес на БЛС (Българския лекарски съюз) с международно участие "Политики в здравеопазването". БЛС счита това за приоритетна политика, която трябва да се прилага.

Снимка: Getty Images

FINANCIAL TIMES: ДОКТРИНАТА НА ТРЪМП - НЕ РАЗЧИТАЙТЕ НА АМЕРИКА

Когато Санае Такаичи се срещна с Доналд Тръмп тази седмица, тя имаше добри новини. Новият японски министър-председател номинира Тръмп за Нобелова награда за мир. По този начин Япония последва примера на правителствата на Камбоджа, Пакистан и Израел. Да ласкаят Тръмп – и да се съобразяват с неговите мании – вече е стандартна практика за чуждестранните лидери, пише Гидиън Рахман във "Financial Times". Сър Киър Стармър, министър-председател на Великобритания, използва първата си среща с Тръмп в Овалния кабинет, за да разкрие покана за второ държавно посещение в Обединеното кралство. Той подчерта, че това е "истински историческо" и "безпрецедентно".

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 3 НОЕМВРИ 2025 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

Вижте каква ще бъде прогнозата за времето за първия работен ден от месец ноември 2025 г. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на много места в низините и котловините ще бъде мъгливо. Минималните температури ще са между 6° и 11°, в София - около 6°. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, но на места в Дунавската равнина ще се задържи мъгливо. Следобед от запад ще започне увеличение на облачността и през нощта срещу вторник на места в Западна България ще има и валежи от дъжд. Ще остане почти тихо. Максималните температури ще са между 17° и 22°, в София - около 19°.

Снимка: БГНЕС

ДА ПОДГОТВИМ РАДИАТОРИТЕ: КАК С НЯКОИ ХИТРИНИ ДА СПЕСТИМ ПАРИ ОТ ОТОПЛЕНИЕ

Само преди няколко дни стана ясно, че съвсем скоро ще бъде пуснато партното в София. Зимата осезаемо наближава и не само столичани, но и почти всички българи, живеещи на територията на страната, се подготвят за старта на отоплителния сезон. И тук изниква въпросът - знаем ли как да подготвим радиаторите по такъв начин, че да запазим повече топлина за домовете си, но едновременно с това да спестим и някой лев?

КАКВО МОЖЕ ДА СПРЕ САЩ ДА ВЪЗОБНОВЯТ ЯДРЕНИТЕ ТЕСТОВЕ?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на Пентагона да възобнови незабавно ядрените опити - в отговор на руските тестове на ракетата с ядрено задвижване "Буревестник" и ядреното торпедо "Посейдон". Тази стъпка може да наруши глобално табу, което е факт от три десетилетия. Вече има тревога и объркване сред експертите, които считат, че физическите опити са остарели и само ще ускорят надпреварата във въоръжаването.