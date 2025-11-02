Войната в Украйна:

Два кораба са с повреди след атаката срещу Туапсе. Влак с горива излезе от релсите в Русия (ВИДЕО)

02 ноември 2025, 11:32 часа 701 прочитания 0 коментара
Не един петролен танкер, а "два граждански кораба" са понесли щети след масираната украинска въздушна атака в малките часове на денонощието на 2 ноември, която порази руското черноморско пристанище Туапсе - там има петролна рафинерия и терминали за износ на нефтопродукти, които сега се превърнаха в цел на украинските дронове - Още: Над 160 дрона: Руски петролен терминал и танкер горят, пак убити от руски въздушен удар деца в Украйна (ВИДЕО)

Информацията за щетите е на местният руски оперативен щаб. Уточнява се, че няма пострадали хора и всички пожари вече са загасени.

Инсталираният като губернатор на Луганска област от руските окупатори Леонид Пасечник също призна, че тази нощ цели 4 ел. подстанции в областта са били атакувани от украински дронове - "в общинските райони Свердловск, Славяносербск и Перевалск, както и градския район Стаханов". Той добавя, че токът още не е напълно възстановен, възможно било да няма и вода, защото помпите работят с електричество. Командващият украинските сили за безпилотни летателни апарати Роберт Бровди "Мадяр" написа в канала си в Телеграм, че са атакувани 8 ел. подстанции под руски контрол (не само в Луганска област) и са поразени 5.

Междувременно, 5 вагона, превозващи петролни продукти, дерайлираха в Мурманска област. Според предварителни данни, вагоните са дерайлирали на маневрена линия на гара Комсомолск-Мурмански, съобщи пресслужбата на руската северозападна транспортна прокуратура. Оттам уточниха, че не се съобщава за теч на петролни продукти. Няма пострадали при инцидента. Прокуратурата на Мурманск разследва обстоятелствата.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
