Два кораба са с повреди след атаката срещу Туапсе. Влак с горива излезе от релсите в Русия (ВИДЕО)

Не един петролен танкер, а "два граждански кораба" са понесли щети след масираната украинска въздушна атака в малките часове на денонощието на 2 ноември, която порази руското черноморско пристанище Туапсе - там има петролна рафинерия и терминали за износ на нефтопродукти, които сега се превърнаха в цел на украинските дронове - Още: Над 160 дрона: Руски петролен терминал и танкер горят, пак убити от руски въздушен удар деца в Украйна (ВИДЕО)
Информацията за щетите е на местният руски оперативен щаб. Уточнява се, че няма пострадали хора и всички пожари вече са загасени.
🔥 A tugboat is burning beautifully in the port of “Kavkaz” in Russia’s Krasnodar region— NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2025
What happened? Your guesses! https://t.co/G5zYEq01OC pic.twitter.com/hZr2Gkzphv
🔥War has reached Tuapse! The city is on fire— NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2025
Drones struck the Rosneft terminal. The hit targeted Russia’s main deep-water oil export pier, used to ship millions of tons of fuel to Asian markets.
A tanker was also damaged.
After the strike, a massive fire broke out in the… pic.twitter.com/WU3Ugg4GOk
Инсталираният като губернатор на Луганска област от руските окупатори Леонид Пасечник също призна, че тази нощ цели 4 ел. подстанции в областта са били атакувани от украински дронове - "в общинските райони Свердловск, Славяносербск и Перевалск, както и градския район Стаханов". Той добавя, че токът още не е напълно възстановен, възможно било да няма и вода, защото помпите работят с електричество. Командващият украинските сили за безпилотни летателни апарати Роберт Бровди "Мадяр" написа в канала си в Телеграм, че са атакувани 8 ел. подстанции под руски контрол (не само в Луганска област) и са поразени 5.
Overnight, @usf_army drones struck 5 Russian substations totaling 5066 MVA in several regions. One was hit jointly with SSO, per commander Magyar Brovdi. pic.twitter.com/Ty0DXaHCqv— WarTranslated (@wartranslated) November 2, 2025
Междувременно, 5 вагона, превозващи петролни продукти, дерайлираха в Мурманска област. Според предварителни данни, вагоните са дерайлирали на маневрена линия на гара Комсомолск-Мурмански, съобщи пресслужбата на руската северозападна транспортна прокуратура. Оттам уточниха, че не се съобщава за теч на петролни продукти. Няма пострадали при инцидента. Прокуратурата на Мурманск разследва обстоятелствата.