Да подготвим радиаторите: Как с някои хитрини да спестим пари от отопление

Само преди няколко дни стана ясно, че съвсем скоро ще бъде пуснато партното в София. Зимата осезаемо наближава и не само столичани, но и почти всички българи, живеещи на територията на страната, се подготвят за старта на отоплителния сезон. И тук изниква въпросът - знаем ли как да подготвим радиаторите по такъв начин, че да запазим повече топлина за домовете си, но едновременно с това да спестим и някой лев?

Някои добри съвети и дребни хитрини ни подсказва Богомил Николов, изпълнителен директор на асоциация "Активни потребители".

Да подготвим радиаторите

Първата и най-важна стъпка за абонатите на централно отопление е подготовката на радиаторите, казва Николов, цитиран от "Фокус". Преди пускането на парното е препоръчително термостатните вентили да се завъртят на максимална степен, за да се улесни преминаването на топлата вода.

"Проблемът най-вече по високите етажи е, че трябва да се направи обезвъздушаване, защото понякога на последните етажи радиаторите остават доста хладни заради това, че има въздух", обясни Николов пред NOVA. Той уточни още, че тази процедура не трябва да се извършва от всеки самостоятелно, както обикновено се прави, а да бъде координирана с домоуправителя или отговорника за инсталацията в сградата.

Нещо, което не всеки осъзнава - радиаторите трябва да се почистват редовно. Дори тънък слой прах може да задържи топлината и да намали ефективността на уреда.

Дребни трикове, но голямо спестяване

Един от най-лесните начини за повишаване на енергийната ефективност, за който обаче едва ли всеки би се сетил, е поставянето на топлоотразяващо фолио зад радиаторите, особено ако те са монтирани на външни стени. "То не струва скъпо, намира се във всяка железария, но върши чудесна работа. Еднократно усилие за поставянето му ще носи спестявания през годините. Няма да топлите толкова много стената навънка", съветва експертът.

Имате ли завеси? Оказва се, че и те може да се включат в по-доброто отопление. Вечер завесите трябва да се дърпат, за да служат като допълнителна изолация. През деня обаче е важно те да не покриват радиатора, тъй като това ще насочи топлината към прозореца, а не към стаята.

Правилно проветряване

В никакъв случай не оставяйте прозореца през деня, отворен на "ножица" с цел да проветрявате малко, без да става прекалено студено. "Това е най-енергийно неефективният начин за проветряване, който хората много го обичат. Всъщност, така нито проветрявате качествено, нито задържате топлината в жилището", подчерта Николов. Правилният подход е да се отваря прозорецът широко за кратко време, 3-4 пъти на ден, а след това да се затваря плътно.