Седмична прогноза за времето за 2-8 февруари 2026 г.

В понеделник сутринта в източните райони все още ще е ветровито и ще превалява сняг, но до обяд валежите навсякъде ще спрат. Ще остане предимно облачно, застудяването ще продължи. Дневните температури в Северна България ще са от минус 8° до минус 5°, в Южна между минус 4° и 1°, в крайните югозападни райони 5°-6°. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява, а през нощта срещу вторник и вятърът навсякъде ще отслабне. Това показва прогнозата за времето на НИМХ за седмицата от 2-8 февруари 2026 г.

Средата на седмицата

През следващите два дни ще е без валежи. Във вторник сутринта ще е доста студено с минимални температури до минус 12°-минус 13° в североизточните райони, но през деня със слаб южен вятър ще започне затопляне. Ще има разкъсана облачност, над много райони и до предимно слънчево. В сряда на места в низините и котловините ще има мъгла или ниска облачност, а над останалата част от страната ще се увеличат и високата и средната. В Източна България югозападният вятър ще се усили. В четвъртък и петък ще бъде предимно облачно, повишава се вероятността за валежи от дъжд, през първия ден главно в югоизточната половина от страната, през втория - и в северозападните райони.

В края на периода

В Източна България ще продължи да духа умерен и силен югозападен вятър и затоплянето ще продължи; дневните температури там ще достигат 15°-16°. В събота вятърът ще се смени със северозападен, в по-голямата част от страната, с изключение на югозападните райони, ще е умерен до силен. Валежи ще има на малко места сутринта, а след обяд облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Ще остане топло за периода.

