"Семейство, обич и български дух в Индианаполис": Среща на семейства, осиновили деца от България, се проведе в САЩ (СНИМКИ)

За втора поредна година Асоциация “Българи в Чужбина 681”, със съдействието на Nightlight Christian Adoptions, организира среща на семейства, осиновили деца от България. Събитието се проведе в Българската Православна Черква “Св. Стефан” в Индианаполис, която отвори широко вратите си за всички гости.

Посетителите с интерес разгледаха храма и останаха впечатлени от видяното, както и от видео с българското участие на Световния фестивал на културата във Вашингтон (2023 г.). Гостите се насладиха на вкусен български обяд, а децата получиха и лакомства за вкъщи. Всяко семейство си тръгна с подарк сувенири от България – малък символ на Родината, който да стопля сърцата им.

„По традиция накрая всички се хванахме за ръце и си тропнахме българско хорце, а децата се забавляваха от сърце. Разделихме се с усмивки на лицата и топлина в сърцата, благодарни за споделеното преживяване и с уговорката догодина да се съберем отново“, съобщиха от Асоциация "Българи в чужбина 681". Оттам благодариха на всички, които с труд, време и средства са допринесли за осъществяването на събитието.