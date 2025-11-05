Най-важните новини за деня: 5 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 5 ноември 2025 г.

РАНО ИЛИ КЪСНО БЮДЖЕТ 2026 ЩЕ ГРЪМНЕ: ФИСКАЛНИЯТ СЪВЕТ С КРИТИКИ И ПОДВОДНИТЕ КАМЪНИ

"От 1998 година насам бюджетът има една и съща конструкция, която позволява да се правиш на добър и щедър. Въпрос на време е бюджетът да гръмне". Това заяви пред bTV Любимир Дацов, бивш заместник-министър на финансите и настоящ член на Фискалния съвет. Още: Какво има в бюджета в евро за 2026 г.? Стоян Панчев обяснява подводните камъни (ВИДЕО)

"МАЙМУНСКИ": НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ СРАВНИ БЮДЖЕТ 2026 С ФУТБОЛНА ЗАГУБА

Напълно приемам критиките и критичните оценки към този бюджет. Това е маймунски бюджет. Това е безумие, безотговорност и съм дълбоко разочарован. Изпада се в умопомрачение. Това каза в ефира на Нова телевизия бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев относно бюджета за 2026 г. и критиките към него. Той добави, че няма да се намери един депутат, който да седне в едно телевизионно студио и да го подкрепи.

БОРИСОВ: НЕ ЗНАМ ЗА МАРИЯ ГАБРИЕЛ, НО АЗ ПРЕГОВАРЯХ ЗА ПАДАНЕ НА САНКЦИИ ПО "МАГНИТСКИ" (ВИДЕО)

"Не знам Мария Габриел дали е преговаряла, но аз лично съм преговарял с външния министър Дейвид Камерън. Аз говоря за всички българи, които по несправедлив начин са попаднали в тези санкции". Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка информация на опозицията, че Мария Габриел е преговаряла с Великобритания за падане на санкциите по "Магнитски". Той обаче каза, че по темата за падането на санкциите на Делян Пеевски са говорили в неговия кабинет с Кирил Петков, Асен Василев, особено и с Христо Иванов.

EВРОТО, ОБЕДНЯВАНЕТО И ХОДОВЕТЕ НА БОРИСОВ И РАДЕВ: НАСТИМИР АНАНИЕВ В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Борисов иска да контролира всичко, той иска всичко да зависи от него. Той ревнува от Росен Желязков. Борисов няма как да е спасител. Той затъва все по-надолу и по-надолу. Неговото неистово желание да се върне на власт го кара да прави все по-големи и по-големи компромиси. Това заяви в предаването "Студио Actualno" бившият народен представител Настимир Ананиев, коментирайки конструкцията на Бюджет 2026-та и поведението на политиците.

ПРЕЗИДЕНТЪТ СПРЯ С ВЕТО ЗАКОНА ЗА СДЕЛКИТЕ С "ЛУКОЙЛ"

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание приетите промени в Закона за насърчаване на инвестициите, с които продажбата на активи на руската петролна компания "Лукойл" в България може да се осъществява само след решение на Министерския съвет и при положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

ЗАРАДИ АНТИКОРУПЦИОННАТА КОМИСИЯ: ЕК ОТРЯЗА СТОТИЦИ МИЛИОНИ ЗА БЪЛГАРИЯ ПО ПВУ

Европейската комисия (ЕК) е решила да удържи 215 милиона евро от второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на България. Това съобщи БНР, позовавайки се на източници от Комисията. Така страната ни ще получи по второто плащане едва 439 милиона евро. Удържането на част от плащането е във връзка с неизпълнение на ключовия етап за реформиране на антикорупционната комисия, са уточнили от ЕК.

"САРАФOFF! СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТ!": НОВ ПРОТЕСТ БЛОКИРА ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ (ВИДЕО)

Поредно недоволство в София. Протестът е на инициатива „Правосъдие за всеки“ пред Съдебната палата. Демонстрантите заявяват, че са недоволни от това, че съдебните дела се третират по различен начин, а Висшият съдебен съвет и инспекторатът са с изтекъл мандат и не се прави каквото и да било, за да се формират нови. Според организаторите отдавна е трябвало да се реши и въпросът със статута на изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

МИНИСТЪРЪТ НА КУЛТУРАТА МЪЛЧИ: МЕСИ ЛИ СЕ ТОШКО ЙОРДАНОВ В РАБОТАТА НА МАРИАН БАЧЕВ?

След скандала с д-р Станимир Хасърджиев и актьора Росен Белов, който пък се оказа преподавател в актьорската школа на Мариан Бачев, от Съюза на артистите в България (САБ) излязоха с позиция, в която заявиха, че доверието им към Министерството на културата отдавна е свалено. От САБ посочиха също така, че в работата на културното учреждение активно се меси председателят на парламентарната група на ИТН и председател на Комисията по културата и медиите в Народното събрание - г-н Тошко Йорданов.

БОНУСИ ЗА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ЛЕВОВЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА: ИВО МИРЧЕВ СЪС СТРЯСКАЩИ ДАННИ

Навсякъде са раздавани бонуси в държавната администрация. Само председателят на Сметната палата е получил бонуси в размер на 110 000 лв. Всеки служител в Комисията за финансов надзор (КФН) пък е получавал бонуси в размер на 40-50 000 лева на човек. В студиото на bTV съпредседателят на "Да, България" и народен представител от ПП-ДБ Ивайло Мирчев отрече да са давани такива бонуси по време на управлението на сглобката. Такива бонуси са давани, по думите му, по време на управлението на сегашния премиер Росен Желязков.

ОСПОРВАНЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ПАРНО: СЪДИЯ ОБЯВИ КОЛКО СА ДЕЛАТА СРЕЩУ "ТОПЛОФИКАЦИЯ"

Има възможност потребителите на "Топлофикация" да съдят дружеството и да си върнат частично платените суми заради отпадането на формулата за изчисляване на сградна инсталация. Това заяви пред bTV съдия Андрей Георгиев от Софийския районен съд. Той посочи, че към момента между 35 и 40% от броя на гражданските искови дела в Районния съд са срещу "Топлофикация София".

УКРАЙНА С НОВ ПЛАН ЗА ПОВЕЧЕ ВОЙНИЦИ. ЗДРАВНА КРИЗА ЗАПЛАШВА СТРАНАТА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Липсата на достатъчно войници е основен проблем за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), заради който те не могат да се справят напълно с руската армия. Това многократно е повтаряно в най-различни анализи – последният от тях е на о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб и който пространно обясни как руснаците вече се борят успешно в сухопътната война дори с най-страшното украинско оръжие: FPV дроновете – Още: Покровск е все повече имиджов залог. Отговор как Русия се справя с най-силното украинско оръжие - FPV дроновете (ОБЗОР – ВИДЕО)

ДАНИЯ СЕ ГОТВИ ЗА ВОЙНА С РУСИЯ В ГРЕНЛАНДИЯ

С разширяването на присъствието на НАТО в Арктика Дания увеличава военното си присъствие в критичната зона за сигурност и насочва вниманието си на изток. Миналата година датските разузнавателни служби промениха реториката си, предупреждавайки, че рискът от ескалация между НАТО и Москва в Арктика е по-висок отвсякога, като описват подробно възможностите на руските ядрени подводници и други оръжия "в случай на конфликт", пише Bloomberg.

ЗАПАДЪТ Е ЗАБРАВИЛ КАК ДА ИГРАЕ МРЪСНО: ПУТИН НИ ВЗЕ ИГРАТА И ПЕЧЕЛИ

На Запад някога знаехме как да играем мръсно – по време на Студената война го правехме майсторски. Днес сме оставили сивата зона и хибридната война на Русия и тя печели информационната война. В наши дни Европа се гордее, че играе по правилата, но точно това може да се окаже ахилесовата пета на демокрацията. Това пише колумнистът на The Guardian Джоузеф Пиърсън в своя статия.

ХРОНОЛОГИЯ НА АТАКИТЕ: ПЪРВАТА СВЕТОВНА ХИБРИДНА ВОЙНА ЗАПОЧНА (КАРТИ И ГРАФИКИ)

От началото на август 2025 г. броят на инцидентите, включващи нарушения на въздушното пространство и поява на неидентифицирани дронове близо до критична инфраструктура значително зачестиха в Европа. Различни държави, много от които са членки на НАТО, съобщиха за прелитания на дронове над военни бази, нарушаване на въздушното пространство от руски изтребители и временно затвориха летища заради заплахи от сблъсък с дронове. Европейските правителства засилиха въздушното наблюдение, обсъждат нови правила за взаимодействие и все по-често наричат ​​тези събития част от хибридната война на Кремъл. Няма обаче официално потвърждение за участието на Русия в повечето от инцидентите.

ВЪРВИМ КЪМ ЕСКАЛАЦИЯ: ПУТИН С ГОЛЯМА СТЪПКА КЪМ "ПЪЛНОМАЩАБНИ ЯДРЕНИ ТЕСТОВЕ" (ВИДЕО)

На заседание на Руския съвет за сигурност днес, 5 ноември, диктаторът Владимир Путин призова да се вземе под внимание изявлението на американския президент Доналд Тръмп относно плановете за провеждане на ядрени тестове. С това стопанинът на Кремъл даде и указания на министерства и служби за "евентуално започване на работа по подготовката за ядрени опити". Изявлението идва в деня, в който САЩ извършиха тестово изстрелване на междуконтинентална балистична ракета Minuteman III, която е способна да носи ядрена бойна глава, но при опита нямаше поставена бойна глава.

ОЛИМПИЙСКАТА ШАМПИОНКА, КОЯТО ЗАГУБИ 50 МЛН. ДОЛАРА И ТРЯБВАШЕ ДА ПРОДАДЕ МЕДАЛИТЕ СИ, ЗА ДА ОЦЕЛЕЕ

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.