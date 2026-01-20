Северно сияние озари половин България (СНИМКИ)

В нощта на 20 януари над България отново бе наблюдавано изключително рядкото проявление на северно сияние (аврора бореалис) над територията на страната. Жители от различни части на страната съобщиха за слаби до умерени зеленикави и розови отблясъци по северния хоризонт, като на места явлението е било видимо и с просто око при ясно небе и ниско светлинно замърсяване, предават "Meteo Balkans" и "Meteo Bulgaria".

Как се случи?

Причина за необичайното явление е силна геомагнитна буря (клас G3), предизвикана от мощно X-клас слънчево изригване (X1.9) и последвало коронално изхвърляне на маса (CME) от активна област на Слънцето. Потокът от заредени частици достигна Земята в ранните часове на 20 януари и взаимодейства със земната магнитосфера.

В резултат на това авроралният овал се разшири значително на юг, позволявайки наблюдение на северното сияние на географски ширини, където подобно явление се случва изключително рядко – включително и на Балканите.

Къде го видяха?

Сигнали и снимки постъпиха от Северна България, Предбалкана, части от Западна и Централна България. Най-добри условия за наблюдение е имало извън големите градове, далеч от изкуствено осветление, при ясно небе и поглед към север.

Макар северното сияние над България да е изключителна рядкост, подобни събития са възможни при силна слънчева активност, особено в периода около максимума на 25-ия слънчев цикъл, в който се намираме в момента.

Специалисти отбелязват, че при подобни геомагнитни бури могат да се наблюдават смущения в радиокомуникациите, проблеми с GPS сигналите, засилена аврорална активност на необичайно ниски ширини.

За много любители на астрономията и фотографията това беше една от най-впечатляващите нощи на последните години, а кадрите от България вече обикалят социалните мрежи като доказателство за силата и красотата на космическите процеси.