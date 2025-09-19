Shop-in-Shop концепцията – новият тренд в ритейла

Shop-in-shop („магазин в магазина“) се превръща в една от най-актуалните тенденции в ритейла, комбинирайки удобството на големите търговски обекти с преживяването на бутиковия магазин. Само за последната година на територията на хипермаркетите на Kaufland отвориха врати 12 подобни обекта.

Най-новият от тях е на лидерът с най-голям асортимент за фитнес добавки и уелнес партньор - FITNESS1.BG. Година след старта на партньорството си с Kaufland FITNESS1.BG отвори своя трети обект в софийския филиал Kaufland - Хаджи Димитър. В него могат да бъдат намерени над 600 от най-продаваните продукта на бранда, сред които хранителни добавки на топ световни марки.

Освен на наложени марки Shop-in-Shop дава възможности за растеж и на по-малки регионални компании. Пример за това е отворилият през лятото обект на Sushi Point в Пловдив.

Какво представлява Shop-in-Shop моделът?

Shop-in-shop е обособено пространство в рамките на голям търговски обект, изцяло брандирано от дадена марка. То може да е само под формата на щанд, но също така и да предлага персонализирано обслужване.

„Shop-in-shop моделът е печеливша концепция за всички страни. За брандовете той означава повече видимост, по-малки разходи в сравнение с откриването на магазин на друга локация и достъп до милионите ни клиенти. За нас в Kaufland този подход е гаранция, че осигуряваме още по-голям избор в допълнение към асортимента ни от над 24 000 продукта. А всъщност най-печеливши са клиентите, защото освен богатото разнообразие от стоки, те получават удобството всичко да е под един покрив и на едно място, с което пък пестят време за пазаруване“, коментира Петър Пекалиев, ръководител „Централно управление на недвижимостите“ в Kaufland България. .

Към момента на територията на магазините на Kaufland функционират 19 shop-in-shop обекта на 8 партньора от 5 бранша. Те включват от фитнес добавки, през готови за консумация храни, като суши, до ръчно произведени вещи и уреди за домашен майстор ParkSide.