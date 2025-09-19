Колеги, близки и приятели изпратиха полицая, починал по време на протеста в София (ВИДЕО)

Над 200 колеги, близки и приятели изпратиха днес в последния му път полицая Ивайло Попов, който почина вчера по време на протест в София. Поклонението се състоя в църквата в Бистрица и започна в 12 часа. Сред присъстващите бяха и Елисавета Белобрадова от "Да, България" и Богдан Богданов от "Продължаваме промяната". Те пристигнаха с автомобил, на чието задно стъкло бе залепен надпис в подкрепа на арестувания кмет на Варна Благомир Коцев: "Днес е Благо. Утре си ти". Не стана ясно дали поставянето на подобен надпис не нарушава правилата за видимост. Още: Починалият пред парламента полицай е брат на кмет на ПП-ДБ, огласил скандален случай

Инцидентът

В четвъртък сутринта, докато охранявал протеста, 51-годишният Попов внезапно се строполил около 7:15 ч., без да е имал пряк сблъсък с протестиращи. Линейка пристигнала след пет минути и за две минути го транспортирала до "Пирогов". Въпреки бързата реакция, лекарите не успели да спасят живота му.

От спешната болница съобщиха, че полицаят е имал тежки сърдечни проблеми и въпреки усилията на екипите не е било възможно да бъде спасен. Още: Според Пеевски и хората му ПП-ДБ са виновни за смъртта на полицай

Ивайло Попов е служил в сектор "Метрополитен" към СДВР. Преди години е преживял инфаркт и му е поставен стент. Последният му задължителен годишен преглед в болницата на МВР е бил в началото на годината и не е показал усложнения.