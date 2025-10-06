Войната в Украйна:

Ще се задейства ли BG-Alert при нови наводнения: Директорът на Пожарната с отговори

Предстои да бъде уточнено от съотвените компетентни органи кога да изпратят съобщение от BG-Alert и с какъв текст, но всичко зависи от прогнозата за времето, касаещи Южното Черноморие и наводненията, които се случиха там. Системата беше задействана многократно и работеше по начина, по който се очакваше. Това заяви директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населениетп" главен комисар Александър Джартов пред БНТ.

BG-Alert може да предизвика и паника

По думите му системата не се задейства самостоятелно, а всичко зависи от това някой да вземе решение. Използването непремерено на системата и всяване на паника, може да създаде допълнителни проблеми, предупреди главен комисар Дажартов. 

Той добави, че когато беше най-натоварено, касаещо наводненията по Черноморието, е имало около 300 човека на терен в цялата страна. По отношение на "Елените" са били над 10 екипа с повече от 20 служители пожарникари. "Ние се съобразяваме с прогнозата за времето и в рисковете места се предвижда допълнително дежурство. Пожарите автомобили, помпите и лодките ще бъдат допълнително проверени, като се проверят и съответните критични места. Нашите екипи са винаги в готовност", коментира главен комисар Джартов. 

Той допълни, че Пожарната безопасност не е получла информация за хора, които са застрашени. "При нас няма информация за язовири, които са в опасно състояние. Те периодично се проверяват от комисии", уточни главен комисар Джартов. Той отбеляза още, че винаги има нужда от доброволци в помощ на пожарникарите. Чрез тях и общините всеки, който има желание да помогне, да установи контакт, да му бъдат дадени указания и какво се очаква от тях затова как да помогнат, обясни директорът на Пожарната. 

Антон Иванов
