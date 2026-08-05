Евгени Емилов: За 13 години сме доставили над 26 000 тона дини за BILLA

Те са партньор, който не само чува, но и разбира проблемите на производителя

Евгени Емилов е отраснал с любов към земята и днес е сред най-големите производители на дини в България. В стопанството му в село Къпиново се отглеждат огромни количества от един от най-обичаните и свежи плодове на лятото, които достигат до клиентите на BILLA. Вече повече от десетилетие той работи с BILLA Градини – отношения, които определя не просто като търговско партньорство, а като връзка, основана на разбиране и подкрепа. Срещаме се с него, за да поговорим за пътя от семейната традиция до днешното мащабно производство, предизвикателствата пред българските фермери и радостта от добре свършената работа.

- Разкажете ни за себе си и вашата ферма –какво ви вдъхнови да се занимавате със земеделие?

- Бизнесът ни е семеен. Никога не съм си представял, че ще работя нещо зад бюро или далеч от земята. Аз съм пето поколение земеделец, отглеждаме дини и пъпеши. Знам всичко за професията от дядо си. Синът ми от 16-годишен работи активно във фирмата и е запознат с всеки детайл – от копаенето и брането до доставките.

- Как изглежда един ваш работен ден? Кои са най-важните моменти през сезона?

- Денят ми е много натоварен, започва сутрин в 6.30 и приключва вечерта в 20 ч. Имаме 2300 декара само с дини. На полето си има отговорник, който координира брането и товаренето на камионите. А пък аз съм навсякъде - и на полето, и на базата. Момче за всичко (смее се). В сезона в стопанството е ангажиран екип от 20 души.

- Какви принципи следвате, когато отглеждате продукцията си? С какво никога не бихте направили компромис?

- Държа на най-високо качество в подбора на семената, торове и препарати. С това голямо производство можем да сме сред най-добрите на пазара само ако инвестираме в качествена продукция.

- Кое е най-голямото предизвикателство в работата ви днес?

- Пазарът понякога е проблем – ако в хубава за реколтата година се насити на един продукт, независимо дали е домат, диня, краставица, цените се връщат на ниво от преди 10-15 години. Ако произведеш повече, цената пада, а пък разходите си остават възходящи. Ако си говорим за работна ръка, аз не мога да се оплача от недостиг - в нашия край земеделието е традиция, която ни храни и всеки знае каква му е ролята на полето.

- Кой момент ви носи най-голямо удовлетворение?

- Като видя, че дините на полето са се хванали – тогава се радвам така, все едно си виждам децата. В такива моменти даже викам съпругата, която е на административна работа и обикновено не ходи на полето, на нещо като почетна обиколка с мен (смее се).

- От кога сте част от програмата BILLA Градини и как ви помага тя?

- Работим заедно от 2013 г. и за този период сме доставили над 26 000 тона продукция, средно по 2000 тона годишно. За 2026 г. реколтата е още по-силна. BILLA винаги са ме подкрепяли и за мен са най-добрият партньор. Чуват и разбират проблемите на производителя, отзовават се. Целият им екип е подкрепящ. Почти 90% от реколтата ми е за BILLA Градини.

- Какво бихте посъветвали младите хора, които искат да тръгнат по вашия път?

- Ако не са израснали на нивата, ще им е много трудно. Земеделието, както и всяка друга професия, иска любов. Синът ми сам реши да тръгне по моите стъпки, повлия му личният пример. Но имам много колеги, на които децата им не идват на полето. На бъдещите фермери бих казал това: „Внимавайте с препаратите“. В последните три години има твърде много заместители, или така наречените „генерици“, които са противопоказни за качеството.