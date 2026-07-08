След отнетия лиценз: Всичко, което трябва да знаете, ако имате застраховка в „ДаллБогг"

Комисията за финансов надзор (КФН) публикува отговори на основните въпроси на клиентите на застрахователното дружество ДаллБогг, чийто лиценз беше отнет. С решение от 9 юни в дружеството са назначени квестори Разлина Градинарова-Стоянова и Наталия Кумпикова, които го управляват и представляват.

Комисията за финансов надзор забрани на "ДаллБогг: Живот и Здраве“ да сключва нови застрахователни или презастрахователни договори по всички класове застраховки, да удължава срока на сключени договори и да разширява покритието по тях още на 2 април.

Въпроси и отговори

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Имам застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, сключена със ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“АД. Какви са последиците от отнемането на лиценза на застрахователя?

Отнемането на лиценза не засяга действието на вече сключените застраховки със ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, които остават валидни до изтичане на срока, за който са сключени, освен ако не бъдат предсрочно прекратени.

Разсрочените вноски подлежат на плащане, а при липса на такова полицата се прекратява.

Неизтеклите застраховки, ако има такива, ще се прекратят по силата на закона след влизане в сила на решението за отнемане на лиценза и евентуално откриване на производство по несъстоятелност спрямо ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД от компетентния български съд.

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Поради отнемането на лиценза на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, изплащането на дължимите обезщетения по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се гарантира от Гаранционния фонд на Република България.

Получените в дружеството застрахователни претенции по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите след датата на вписване на квесторите в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – 09.06.2026 г., ще бъдат предадени от квесторите на Гаранционния фонд заедно с всички приложени документи.

Всички претенции по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, подадени в дружеството преди 09.06.2026 г., се обработват и ще бъдат изпратени в Гаранционния фонд за плащане.

Участвах в пътнотранспортно произшествие с лице, застраховано в ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, и все още очаквам изплащане на обезщетение. Какво мога да направя?

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В този случай изплащането на дължимото обезщетение ще бъде осигурено от Гаранционния фонд на Република България.

Предвид отнемането на лиценза на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ е възможно разглеждането и уреждането на претенциите да отнеме повече време в сравнение със сроковете, приложими при обичайното уреждане на претенции съгласно националното законодателство.

Претърпях вреди от водач, застрахован в ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД. Къде мога да предявя претенцията си?

Ако сте лице, пребиваващо в държава - членка на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство, можете да предявите претенцията си директно пред „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД.

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Това правило се прилага и когато застрахователният договор на лицето, причинило вредите, е прекратил действието си съгласно националното законодателство, при условие че произшествието е настъпило преди датата на прекратяване на договора.

Закупих застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите от ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД въпреки наложената забрана. Какви са последиците от отнемането на лиценза на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“?

Ако сте български гражданин и сте сключили договор след 2 април 2026 г., следва да имате предвид, че договорът не поражда правно действие. Необходимо е незабавно да подадете официална жалба до компетентните органи и да сключите нов договор със застраховател, който има право да извършва застрахователна дейност.

Притежавам полица, която не е застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите (например застраховка „Кредити“ или „Гаранции“). Какви са последиците от отнемането на лиценза на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“? Прилага ли се защитата на Гаранционния фонд за тези застраховки?

Защитата на Гаранционния фонд е приложима единствено по отношение на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и не обхваща други видове застраховки, включително застраховка „Кредити“ или застраховка „Гаранции“.

Ако претенцията Ви е свързана с друг вид застраховка, правото Ви на обезщетение ще се определя съгласно приложимото национално законодателство и подлежи на удовлетворяване в производството по несъстоятелност на застрахователя.

Имам застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите с разсрочено плащане на вноски. Как мога да платя поредната си вноска?

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, уговорен в застрахователния договор, по посочената сметка.

В основанието за плащане задължително се посочва номерът на полицата.

В случай, че не заплатя поредната си вноска по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, застраховката ми прекратява ли се ?

При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователят може да прекрати договора не по-рано от 15 дни от датата, на която застрахованият е получил писмено уведомление от страна на застрахователя.

Писменото уведомление се смята за връчено и договорът се прекратява автоматично, когато в полицата е изрично посочено, че договорът ще се смята за прекратен след изтичането на определен срок от датата на падежа на разсрочената вноска, който не може да бъде по-кратък от 15 дни.

В този случай изрично писмено изявление от страна на застрахователя до застрахования не е необходимо.

Договорът за застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се счита прекратен при неплащане на разсрочена вноска, независимо дали застрахователят е изпълнил задължението са да впише прекратяването на договора в регистъра на Гаранционния фонд.

В този случай, за целите на сключването на нова застраховка, титулярът на полицата може да отправи директно искане до Гаранционния фонд за заличаване на вписването на полицата му от регистъра на Гаранционния фонд.

Необходимо ми е издаване на добавък или анекс към валидна застрахователна полица „Гражданска отговорност“ на автомобилистите (например при прехвърляне на собствеността върху превозното средство), как да постъпя?

Анекси и добавъци за изменение или допълнение на сключени застрахователни договори се издават само от застрахователя.