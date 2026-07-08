Мизерия и никаква преработка: Работници изнесли тайни кадри как заводът за боклук в София всъщност не работи (ВИДЕО)

Кал, хвърчащи боклуци, заводски улици, зарити в отпадъци, гуми на камиони, които са толкова протрити, че се виждат нишките - такава картина в СПТО разкриват снимки и видеа, направени от служители! Страх, налаган от нарочения за директор Савов и неговата сянка, назначена за ПР.

За това сигнализира общинският съветник Ваня Григорова в своя профил във Фейсбук, където публикува кадри от завода за боклук, предоставени й от служители в него.

"Заводът не работи, депата скоро ще са пълни"

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"И най-лошото - директно депониране на отпадъци без никаква преработка! СПТО не функционира като завод за преработка на отпадъците на столицата. То е просто хъб, в който едни камиони изливат боклук, а други го докарват до депото, за да го зарият", категорична е Григорова.

Според Столична община официално общинското предприятие "Столично предприятие за третиране на отпадъци" би трябвало да получава и обработва битови отпадъци (до 410 000 тона годишно), които трябва да бъдат третирани, така че да се получава минимално количаство отпадък за обезвреждане чрез депониране.

Освен това, заводът официално има и други функции - възстановяване на материали за рециклиране, производство на фракции на модифицирани горива (RDF ) по договорена спецификация, производство на продукт, който може да се използва при озеленяване и лесовъдство съгласно договорена спецификация, обработване и третиране по механичен и биологичен способ (сепариране на биоотпадъци /органични отпадъци) и получаване на биогаз, както ибработване и третиране по механичен и биологичен способ на разделно събирани зелени отпадъци от градини, паркове, ландшафтно озеленяване и други.

Според Григорова обаче нищо от това не се случва и заводът на практика не работи.

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"Разполагам с десетки снимки и видеа от вътрешността на СПТО от месец март, но не можех да си позволя да ги публикувам, докато служителите, които ми ги изпратиха, не си намерят друга работа. Е, намериха си и вече могат да говорят. С този темп на запълване, колкото и ръководството да фризира документите, депата няма да издържат и ще бъдат запълнени скоростно. Заводът просто не работи!", категорична е тя.