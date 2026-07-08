BILLA App стартира игра и томбола за феновете на Световното по футбол

Футболното лято ще е още по-вълнуващо за притежателите на BILLA App. В периода от 2 до 15 юли в приложението те могат да участват в ежедневна скреч игра, а при успешното й изиграване — да заявят своята прогноза за бъдещия шампион и да участват в томбола за 16 атрактивни награди: един телевизор 55'' TCL, два ваучера всеки за две нощувки за двама във „Феста хотел" по избор в Несебър, Поморие или Боровец, три ваучера от GiftTube на стойност 100€/195,58 лв. всеки и 10 ваучера за пазаруване в Grand & Joy Optics на стойност 25,56€/50 лв. всеки.

Скреч играта в BILLA App предизвиква любителите на спорта с девет футболни топки, под които се крият различни символи. Задачата им е да открият трите еднакви печеливши символа за деня, подредени хоризонтално, вертикално или диагонално. Участието е безплатно и не изисква покупка. При откриване на трите еднакви печеливши символа за деня участниците получават една от специалните ежедневни награди – ваучер за отстъпка от цената на определен продукт от асортимента на BILLA, ваучер за отстъпка при покупка в BILLA, ваучер за отстъпка на бира Carlsberg, ваучери за отстъпка при онлайн покупка на определени продукти в партньорски обекти на BILLA (www.optika.bg, www.pickndazzle.com, wow.gift-tube.com, ardes.bg, www.swipe.bg).

Познай победителя на Световното и спечели

Победата идва с още един шанс. След всяка успешно изиграна скреч игра за деня потребителите е необходимо веднага да натиснат бутона „Участвай в томболата с прогноза“ и да отговорят на въпроса: „Отборът на коя държава ще спечели Световното първенство по футбол 2026?“.

Потребителите на BILLA App могат да тестват късмета си със скреч играта веднъж дневно през целия период на кампанията и да подадат до 14 предположения за бъдещия световен шампион, като всяка вярна прогноза увеличава шанса им за спечелване на една от големите награди. Победителите ще бъдат изтеглени на случаен принцип до 31.07.2026 г., а пълните правила за участие са достъпни тук: https://www.billa.bg/billa-card/svali-billa-app