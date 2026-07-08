Фирми от делото за източване на "Хемус" строят на "Тракия" след скандално превъзлагане

Фондация “Антикорупционен фонд” (АКФ) е установила потенциална схема за незаконно превъзлагане при ремонтните дейности на автомагистрала “Тракия” през юни тази година. По веригата e дружество, свързвано с бизнесмена Христофорос Аманатидис - Таки, както и фирми, замесени в скандала с източването на над 54 млн. лв., предназначени за строителството на АМ „Хемус“, твърдят от АКФ. Проектът за милиони евро е възложен от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) на „Автомагистрали“ ЕАД, въпреки че държавното дружество няма необходимия капацитет да извършва подобен тип дейности – факт, констатиран от Сметната палата още през 2021 г.

От своя страна, “Автомагистрали” е сключило договор за подизпълнение с „Нивел строй“ ЕООД. Фирмата от град Брезник, която според АКФ и "Капитал" е свързвана с Христофорос Аманатидис, набира скорост по време на третото правителство на Бойко Борисов и получава апетитни договори за строителство на пътища в последните дни на кабинета на Росен Желязков.

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Публикации в социалните мрежи разкриват, че на терен работят други изпълнители – „Грома Холд“ ЕООД и „Европейски пътища“ АД, срещу чиито ръководители в продължение на две години се води разследване от страна на прокуратурата във връзка с източването на милиони за строежа на АМ “Хемус”. В крайна сметка те се разминават с криминални обвинения след намеса на висшестоящи членове на прокуратурата.

„Автомагистрали“ ЕАД доказано няма капацитет да извършва ремонтни дейности от подобен мащаб. От АКФ и преди са сигнализирали, че въпреки това АПИ многократно възлага такива дейности именно на държавното дружество. Реалният резултат е, че по този начин се заобикаля законодателството, което трябва да гарантира прозрачно, конкурентно и ефективно разходване на публични средства.

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Снимка: АПИ

"Липсва икономическа логика в това една дейност да се превъзлага неколкократно. Можем само да гадаем какъв процент от стойността на подписаните договори реално отива за ремонтни дейности и какъв се отклонява към фирмите по различните нива”, казва правният експерт в Антикорупционния фонд София Желева.

Скандалът "Хемус" не е спрял познати фирми да получават милиони евро за обществени поръчки

Разследването „Хемусгейт” на АКФ показа как през есента на 2023 г. прокурор Ивайло Занев от Софийска градска прокуратура се готви да обвини Христо Савев, едноличен собственик на „Грома Холд“ ЕООД, управителя на дружеството Виктор Велев и изпълнителния директор на „Европейски пътища“ Маргарита Попиванова в образуване и ръководене на организирана престъпна група, присвоила 54 млн. лв., предназначени за строителството на магистрала “Хемус”. Малко преди обвинителният акт да бъде внесен в съда, Ивайло Занев и останалите прокурори, работили по разследването, са отстранени. Делото така и не стига до съдебна зала: "Хемусгейт" с имена на хора и фирми: Как 54 млн. лв. в кеш отиват в склад, а прокуратурата смачква делото.

Скандалът “Хемусгейт” не изглежда да е спрял активността на двете дружества по обществени поръчки на стойност милиони евро.

Справка в портала за обществени поръчки (ЦАИС) относно обществената поръчка за ремонта на автомагистралите “Хемус, “Тракия” и “Струма” с номер 00044-2023-0018 на обща стойност 365 927 524,38 евро показва, че изпълнител на обособена позиция 3: АМ „Тракия“ е „Автомагистрали“ ЕАД. А единственият публикуван договор за подизпълнение е с „Нивел строй“ ЕООД (вижте в хиперлинка по-горе). Договорът разкрива, че почти всички дейности - 5 от общо 6 - възложени на “Автомагистрали”, са превъзложени на частното дружество. Това са и всички дейности по строителство, ремонт и поддържане на АМ “Тракия”.

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Публикации на „Грома Холд“ и „Европейски пътища“ в социалните мрежи от юни 2026 обаче показват, че именно те активно извършват ремонтни дейности на терен по АМ “Тракия”. В публикувани видеа се виждат работници и техника с отличителните знаци на двете компании.

Договор "фантом"?

Снимка: АПИ

В отговор, изпратен до АКФ, „Европейски пътища“ твърди, че изпълнява строително-ремонтните дейности по АМ „Тракия“ в качеството си на официален подизпълнител на държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД въз основа на сключени договорни отношения. “Нещо повече – още на ниво обществена поръчка „Европейски пътища” АД бе номинирана от „Автомагистрали“ ЕАД за официален подизпълнител,” заявяват от компанията и добавят: “За изпълнението на ремонта компанията ни ангажира допълнителен специализиран машинен ресурс от външни изпълнители...”.

“АКФ не може да верифицира твърдението на „Европейски пътища” АД, тъй като подобен договор за подизпълнение не е публикуван в електронния портал за обществени поръчки. Не ни беше предоставен и от самото дружество”, коментира София Желева. “Дори и такъв договор да съществува обаче, остава въпросът защо “Автомагистрали” ЕАД изобщо печели обществена поръчка, над 80% от дейностите в която се извършват не от нея, а от подизпълнител?".

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Любопитен факт е, че един от външните изпълнители, с които „Европейски пътища” АД твърди, че работи, е дружеството „Грома Холд“ ЕООД, което е било и кандидат в обществената поръчка за ремонт на АМ „Тракия“. Въпреки че не печели поръчката, очевидно дружеството работи по ремонта като допълнителен изпълнител.

В свой официален отговор до АКФ “Грома Холд” твърди, че: "…участва в изпълнението на строително-ремонтните дейности по АМ „Тракия“ като компания, предоставяща техника и механизация, въз основа на действащи договорни отношения с „Европейски пътища“ АД след отправена покана от страна на дружеството".

Публикация на дружеството в социалните мрежи от 24 юни обаче ясно показва, че участието на “Грома Холд” не се изчерпва с предоставяне на техника и механизация, а негови служители изпълняват ремонтни работи на терен. В текста към видеото дружеството конкретно описва и ремонтните дейности, които извършва: “Днес приключваме полагането на геомрежата по трасето, утре завършваме изпълнението на биндерния пласт, а в началото на другата седмица предстои полагането на износващия пласт асфалт".

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Снимка: АПИ

Тези дейности обаче са в нарушение на договора между АПИ и „Автомагистрали“ ЕАД от 1 октомври 2024 г. Съгласно раздел XI, чл. 18, видян и цитиран от АКФ, подизпълнителят няма право на свой ред да превъзлага дейности по поръчката. Изключение е предвидено единствено за доставка на стоки, материали или оборудване. Доставката не включва монтаж, което в случая би означавало полагане на настилка или изпълнение на строително-монтажни работи.

Важните въпроси

“Всички тези обстоятелства поставят редица сериозни въпроси”, коментира София Желева:

Какво налага многократното превъзлагане на изпълнението на ремонтни дейности между множество фирми?

С колко се оскъпява услугата заради намесата на множество подизпълнители?

Защо АПИ продължава да възлага обществени поръчки за стотици милиони на държавно дружество с доказана липса на капацитет?

Защо за изпълнението на поръчките "Автомагистрали" ЕАД продължава да използва едни и същи фирми, замесени в скандални случаи като източването на АМ “Хемус”?".

От АКФ са отправили въпроси относно ремонтните дейности на АМ “Тракия” и към АПИ, и към “Автомагистрали” ЕАД, в качеството им на възложител и изпълнител на обществената поръчка. До този момент коментар от тяхна страна липсва.

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“Очакваме АПИ и „Автомагистрали“ да обяснят какво налага използването на дружествата „Грома Холд“ и „Европейски пътища“ при ремонтите на АМ „Тракия“, на какво правно основание тези дружества извършват дейности на терен и защо тази информация не е ясно отразена в публично достъпните документи по поръчката?”, коментира директорът на АКФ Бойко Станкушев.