Властта се похвали, че увеличава бюджета за регионалните библиотеки... с 1 евро

Управляващите от "Прогресивна България" са приготвили крайно куриозно увеличение в сектор "Култура", предвидено в новия бюджет.

За това сигнализира бившият заместник-министър на културата и изпълнителен директор на Фондация "Народни читалища" Юрий Вълковски.

"Чета с интерес проекта за бюджет на Министерство на културата за 2026 г. Имам множество коментари, част от които ще подадем като официално становище с колеги от читалищния сектор. Но не мога да не призная, че някой чиновник в МК има страхотно чувство за хумор", написа в социалните мрежи той.

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"Сериозно" увеличение от 1 евро за следващите 3 години

Става дума за допълнителните средства за регионалните библиотеки, които, по думите му, изпълняват много важна роля в подкрепа на читалищата, които се отпускат всяка година.

"Както става ясно от проекто бюджета - средствата по тази програма ще се увеличават: от 138 048 евро на 138 049 евро! Поздравления!", иронично коментира Вълковски.

Според документа средствата се разпределят на конкурсен принцип, съгласно Правила за разпределение на допълнителни средства на регионалните библиотеки от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на културата, утвърдени със заповед на министъра на културата.

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"През периода 2026 г. - 2028 г. се планира увеличение на бюджета по програмата", посочват управляващите.

От план-сметката става ясно, че увеличението е "сериозно" - с цяло 1 евро за следващите 3 години.