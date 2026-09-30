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Жълт код за интензивни валежи. Времето утре - 1 октомври 2026 г. (КАРТА)

30 септември 2026, 15:17 часа 780 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Жълт код за интензивни валежи. Времето утре - 1 октомври 2026 г. (КАРТА)

На 1 октомври 2026 г. минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 6°. Започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 18°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Карта: НИМХ

Жълт код за валежи

Жълт код за интензивни валежи е обявен в част от област Бургас. По Черноморието ще преобладава облачно време Валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие, на места количествата ще са значителни. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

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В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, по високите и открити части и силен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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