Слънце и гръмотевици. Времето през уикенда - 29-30 август 2025 г.

29 август 2025, 12:39 часа 371 прочитания 0 коментара
Последните два дни на летния август ще ни предложат разнообразно време. В първия ден от уикенд - събота почти целия ден ще бъде слънчево. Вятърът ще е от изток-югоизток, предимно слаб. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°. Късно след обяд, вечерта и през нощта срещу неделя, по преминаващ студен атмосферен фронт, краткотрайни валежи и гръмотевична дейност ще има в Западна България, показва прогнозата за времето.

Дъжд в планините

В планините ще бъде слънчево, но след обяд облачността ще се увеличава. Привечер на много места в масивите от Западна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 20°.

Време за море

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В неделя

През деня в неделя на много места из цялата страна се очакват валежи, придружени с гръмотевици. Повишена вероятност за по-интензивни явления и значителни валежи има в Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и временно ще се усили. Дневните температури ще се понижат, повече в Централна Северна България.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock  

