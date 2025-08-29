Белгия не изключва да прати свои войски в Украйна, обеща военна помощ и по-бързи доставки на F-16

Белгия не изключва възможността да изпрати свои войски в Украйна при сключване на евентуално мирно споразумение с Русия. Страната обмисля да разположи свой контингент в подкрепа на украинските сили, съобщи белгийският министър на отбраната Тео Франкен на неформална среща с колегите си от ЕС в датската столица Копенхаген, цитиран от "РБК-Украйна". Дания е ротационен председател на Съвета на ЕС до края на 2025 година.

По-рано белгийският външен министър Максим Прево, по време на пресконференция след среща с министрите от страните от Бенелюкс (Белгия, Нидерландия и Люксембург) в Одеса, заяви, че страната му е готова да изпрати свои войски в Украйна като част от миротворческа мисия след края на войната с Русия. Според Прево, след като бъде взето решение за прекратяване на огъня в Украйна, Белгия е готова да участва в международните сили с "подходящ международен мандат".

Миротворците в Украйна: какви са плановете?

Наскоро т.нар. коалиция на желаещите обяви готовността си да разположи сили за възпиране в Украйна. След среща в Белия дом около 10 страни са се съгласили да изпратят войски в Украйна, съобщи Bloomberg. Великобритания и Швеция вече загатнаха, че може да защитават небето и водите на Украйна, Япония също е обещала да се включи, Естония има планове да прати една рота, а Турция е готова да осигури безопасност в морето. С Германия нещата са по-сложни.

Все още не е ясно каква ще е ролята на САЩ - президентът Доналд Тръмп каза, че няма да се изпращат американски войски на място, но Щатите може да помагат от въздуха. Русия пък настоява сама тя да участва в обсъжданията за гаранции за сигурност на държавата, срещу която води пълномащабна война вече три години и половина.

Полша не е склонна да прати миротворци в Украйна, защото пази източната си граница и не иска да остане с пропуски в армията.

Снимка: Getty Images

Едно е ясно - миротворците няма да са близо до фронтовата линия, а ще подсигуряват украинската армия дълбоко в територията на Украйна.

Какво обещава Белгия на Украйна?

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен обяви още, че страната му се готви да предостави на Украйна военна помощ в размер на 100 милиона евро в близко бъдеще.

Той обеща да се ускорят доставките на изтребители F-16, доколкото това е възможно. Преди дни Прево потвърди плановете на Белгия да прехвърли няколко самолета на Украйна още следващия месец, което значително ще укрепи въздушните сили на Киев в условията на продължаващата руска агресия. Страната е обещала да достави на украинската армия 30 изтребителя F-16 до 2028 г. - най-голям брой в сравнение с останалите членове на т.нар. коалиция за изтребители (Дания, Нидерландия и Норвегия).

