"Играе като Лионел Меси": Сравниха 15-годишната звезда на Арсенал с 8-кратния носител на "Златната топка"

Новата звезда на Арсенал Макс Дауман бързо набира популярност, а надеждите към него са големи след забележителния му пробив на Острова. 15-годишният футболист дебютира във Висшата лига срещу Лийдс в събота и ако успее се разпише през този сезон, ще стане най-младият голмайстор в историята на шампионата. Тийнейджърът си проби път до първия отбор през лятото, когато впечатли с дрибъла си и директния си подход по време на предсезонното турне на "артилеристите". Сега той получи най-големия комплимент, като бившият нападател на Арсенал Тео Уолкот го сравни с великия Лионел Меси, който е 8-кратен носител на "Златната топка".

Голямо признание за новата звезда на Арсенал

Уолкот заяви пред "BBC Sport": "Най-интересното е, че Микел Артета му позволява да изразява силните си страни. Той води топката, по-бърз е с нея, отколкото без нея. Той е като Меси. Спомням си, когато играех срещу Меси – без топка не беше толкова бърз, може би защото аз бях по-бърз от повечето играчи на терена. Но с топка просто прелиташе покрай хората, минаваше покрай мен с лекота. Дауман има това качество. Най-голямото предизвикателство пред него е външният натиск и това как той ще се справи дори с училищния си живот, този баланс дори да излезеш на улицата и да го разпознаеш. Този свят на социалните медии, аз не съм имал това, когато бяхме по-млади, ние нямахме това. Беше много различно."

Способността на Меси да преодолява защитниците с лекота и да трупа невероятни голове сезон след сезон го превърна във футболна легенда и вероятно в най-великия играч на всички времена. Такива сравнения не винаги се получават добре, но Дауман е съвсем в началото на кариерата си и младежът вече привлича възторжени отзиви от съвременни величия като Уейн Рууни.

Дауман остави добри впечатления по време на участието си срещу Лийдс, но предстои да видим дали ще получи повече минути при гостуването на Арсенал на Ливърпул в неделя. Със сигурност ще се получи напрегната битка между двамата претенденти за титлата, които взеха по шест точки от първите си два мача.

