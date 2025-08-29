"Той прави неща, които никой друг не е правил на тенис корта... дори Федерер, Надал и Джокович"

Испанската звезда Карлос Алкарас преследва втората си титла от US Open и общо шеста от Големия шлем. 19-годишният Алкарас стана най-младият световен номер 1 в историята на ATP, след като спечели първата си голяма корона в Ню Йорк през 2022 г. Сега той отново е на американска земя в преследване на трофей и първото място. Световният №2 попари 65-ия в света Матиа Белучи с 6:1, 6:0, 6:3 във втория кръг на "Флашинг Медоус".

Поставиха Алкарас над Федерер, Надал и Джокович

Алкарас проби подаването на 24-годишния италианец седем пъти и не се изправи пред нито един брейкпойнт в напълно доминиращо представяне на корта "Артър Аш Стейдиъм". В откриващия кръг испанецът се справи с 67-ия в света Райли Опелка с 6:4, 7:5, 6:4. В третия кръг 22-годишният тенисист ще се изправи срещу 32-ия поставен Лучано Дардери. В разговор за "ESPN" легендата на тениса Джон Макенроу направи огромен комплимент на Карлитос. Той даде своето мнение за това кой е по-добър между Алкарас и световния №1 Яник Синер.

"Яник може и да е по-постоянен от Карлос, но подобно ниво на игра е недостижимо за него. Алкарас е човекът, който ще победи почти всеки път, ако двамата играят най-добрия си тенис и 6-те му поредни победи го доказват. Вярвам, че Алкарас е още по-гладен след загубения финал на Уимбълдън и можем да видим колко концентриран е още от първия си мач в Ню Йорк, което винаги е било негова слабост.

Това хлапе прави неща, които никой друг не е правил на тенис корта и несъмнено е най-талантливият 22-годишен играч, който съм виждал. Уважавам безкрайно много Федерер, Джокович и Надал, играл съм срещу Пийт Сампрас и идолизирах Род Лейвър, но това момче притежава невиждан атлетизъм и може да изпълни безпроблемно всеки един удар в учебниците, когато е на върха на способностите си", категоричен е Макенроу.

