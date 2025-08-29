Войната в Украйна:

"Той прави неща, които никой друг не е правил на тенис корта... дори Федерер, Надал и Джокович"

29 август 2025, 19:41 часа 189 прочитания 0 коментара
"Той прави неща, които никой друг не е правил на тенис корта... дори Федерер, Надал и Джокович"

Испанската звезда Карлос Алкарас преследва втората си титла от US Open и общо шеста от Големия шлем. 19-годишният Алкарас стана най-младият световен номер 1 в историята на ATP, след като спечели първата си голяма корона в Ню Йорк през 2022 г. Сега той отново е на американска земя в преследване на трофей и първото място. Световният №2 попари 65-ия в света Матиа Белучи с 6:1, 6:0, 6:3 във втория кръг на "Флашинг Медоус".

Поставиха Алкарас над Федерер, Надал и Джокович

Алкарас проби подаването на 24-годишния италианец седем пъти и не се изправи пред нито един брейкпойнт в напълно доминиращо представяне на корта "Артър Аш Стейдиъм". В откриващия кръг испанецът се справи с 67-ия в света Райли Опелка с 6:4, 7:5, 6:4. В третия кръг 22-годишният тенисист ще се изправи срещу 32-ия поставен Лучано Дардери. В разговор за "ESPN" легендата на тениса Джон Макенроу направи огромен комплимент на Карлитос. Той даде своето мнение за това кой е по-добър между Алкарас и световния №1 Яник Синер. 

ОЩЕ: Синер за Алкарас: Всеки велик играч се нуждае от някой, който да го тласка напред

Карлос Алкарас и Яник Синер

"Яник може и да е по-постоянен от Карлос, но подобно ниво на игра е недостижимо за него. Алкарас е човекът, който ще победи почти всеки път, ако двамата играят най-добрия си тенис и 6-те му поредни победи го доказват. Вярвам, че Алкарас е още по-гладен след загубения финал на Уимбълдън и можем да видим колко концентриран е още от първия си мач в Ню Йорк, което винаги е било негова слабост.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Това хлапе прави неща, които никой друг не е правил на тенис корта и несъмнено е най-талантливият 22-годишен играч, който съм виждал. Уважавам безкрайно много Федерер, Джокович и Надал, играл съм срещу Пийт Сампрас и идолизирах Род Лейвър, но това момче притежава невиждан атлетизъм и може да изпълни безпроблемно всеки един удар в учебниците, когато е на върха на способностите си", категоричен е Макенроу.

ОЩЕ: Доминацията на Синер и Алкарас не изглежда непоклатима за някогашния "наследник на "Голямата тройка"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Джон Макенроу Карлос Алкарас
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес