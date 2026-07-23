"Моля, госпожо, Николай ме щипе": Командирът на ВСС се подигра на депутат

Командирът на Военновъздушните сили ген. Николай Русев публикува във Facebook подигравателен коментар по повод въпрос от парламентарния контрол, отправен от депутата от "Демократична България" Атанас Славов до министъра на отбраната Димитър Стоянов.

Въпросът на Славов е свързан с публикации на Русев в социалните мрежи, които депутатът определя като съдържащи "обидни квалификации спрямо български граждани и неправителствения сектор, които изразяват критика и несъгласие спрямо изразените от него позиции".

Според Славов създаденото впечатление е, че изразяваните от ген. Русев позиции са лични и не са съгласувани с Министерството на отбраната. Затова той пита министъра как е организирана стратегическата комуникация в министерството, по какви стандарти се управляват публичните изяви на ръководни служители и командири в Българската армия, включително в социалните мрежи, и как се оценява тяхното въздействие. Още: "Счупен" ли е изтребителят F-16: Говори командирът на ВВС (ВИДЕО)

Ген. Русев реагира с ироничен пост:

"Моля, госпожо, пък Николай говори в час и ме щипе!"

В публикацията си той допълва:

"Уважаеми приятели, винаги съм се радвал на хора, които проявяват интерес и загриженост към родните ВВС. Прав е човекът! Не съм "цвете за мирисане"... Но все пак живеем в демократична страна." Още: "Строшеният F-16": Борисов и Радев се карат дефектни ли са самолетите (СНИМКИ)

Командирът на ВВС изразява и съмнение, че въпросът не е написан лично от Атанас Славов.

"Той и други въпроси и предложения имаше, и отново не от свое име. Кураж и по-смело! Мъже сме все пак!", пише още Русев, който е бивш колега и близък приятел на премиера Румен Радев.

Междувременно министърът на отбраната Димитър Стоянов вече е изпратил писмен отговор до Народното събрание.

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В него той посочва, че публичните изяви на военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната и Българската армия се съгласуват и разрешават по ред, определен със заповед на министъра на отбраната, при стриктно спазване на военната йерархия.

По думите му същите правила важат и за официалните профили на Министерството на отбраната и видовете въоръжени сили в социалните мрежи.

Стоянов обаче уточнява, че тези правила се отнасят единствено до официалните публични изяви и официалните комуникационни канали.

"Цитираната заповед регламентира единствено официалните публични изяви и официалните комуникационни канали, като не обхваща личните профили в социалните мрежи на военнослужещи и цивилни служители", посочва министърът, без да коментира конкретно публикациите на ген. Русев.