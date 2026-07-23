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Бури и порои връхлитат 10 области, температурите падат рязко

23 юли 2026, 13:57 часа 675 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Бури и порои връхлитат 10 области, температурите падат рязко

Жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи е обявен в 10 области на страната. Очакват се дъждове, средно около 20-35 mm за 24 часа. Предупреждението е в сила за областите Разград, Търговище, Шумен, Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и София област.

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Времето до края на седмицата

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. В петък от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и Лудогорието – временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България – от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух.

Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните, в София - около 19 градуса.

В планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. По-значителни ще са количествата в масивите на Западна България, Западните Родопи и в района на Централен Балкан. По най-високите върхове ще превалява слаб сняг. Ще духа умерен до силен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра – около 8 градуса.

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По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд – предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В събота ще преобладава слънчево време. След обяд над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен, в Дунавската равнина и Източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.

В неделя ще е предимно слънчево, след обяд над планините с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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