Софийският окръжен съд отново осъден за незаконна конфискация

Босненска транспортна компания осъди Софийския окръжен съд заради неправомерна конфискация на нейно имущество, извършена без дружеството да има възможност да защити правата си в наказателното производство. Софийският апелативен съд е потвърдил решението на Софийския градски съд, с което на фирмата е присъдено обезщетение за 34 220 лв. За случая съобщава "Де факто".

Това е поредното дело, по което Софийският окръжен съд е осъден за конфискация на имущество в нарушение на правото на ЕС. Въпреки европейските правила и практиката на Съда на Европейския съюз, според които не може да се отнема средство, използвано за извършване на престъпление, когато то принадлежи на добросъвестно трето лице, което не участва в наказателното производство, съдът е продължил да прилага разпоредбите на Наказателния кодекс за конфискация. В тази посока има и решение на българския Конституционен съд. Още: Многогодишното дело срещу двама депутати от "Възраждане" е спряно за пореден път - на ход е новият и.ф. главен прокурор

Конфискували влекач и полуремарке на чужда фирма

Случаят започва на 4 септември 2020 г., когато Софийският окръжен съд одобрява споразумение с обвиняем по дело за контрабанда. Освен наказанието "лишаване от свобода" съдът постановява в полза на държавата да бъдат отнети влекач и полуремарке "Шмитц", собственост на босненската транспортна компания "Секвас" ООД.

Съдът не е установявал дали дружеството има отношение към извършената контрабанда. Въпреки това отнема неговото имущество, без компанията да е страна в наказателното производство и без да може да защити собствеността си.

Затова "Секвас" ООД завежда иск по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) за 70 000 лв. Софийският градски съд уважава иска частично и присъжда обезщетение от 34 220 лв., като отхвърля претенцията за останалата сума. Определени са и лихви, начислявани от 4 септември 2020 г.

Окръжният съд обжалва решението, но Софийският апелативен съд го потвърждава. Магистратите подчертават, че всеки национален съд е длъжен в рамките на своята компетентност да прилага правото на ЕС и да гарантира защитата на произтичащите от него права. Европейското право има предимство пред противоречащите му национални разпоредби, поради което Софийският окръжен съд е трябвало да се съобрази с него. Още: Делото за погрома срещу Дома на Европа влиза в съда

Лихвите увеличават задължението до 60 000 лв.

Към присъденото обезщетение вече са натрупани около 26 000 лв. лихви. Така общото задължение достига приблизително 60 000 лв., без в сумата да са включени съдебните разноски и адвокатското възнаграждение.

Решението на Софийския апелативен съд не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд.

Поредица от осъдителни решения

"Де факто" припомня и други случаи, при които Софийският окръжен съд е осъждан заради конфискация на имущество в нарушение на европейското право.

През януари 2024 г. съдът е осъден да плати на турска компания над 90 000 лв. обезщетение за конфискация на товарна композиция. През май същата година има и друго осъждане за съществено нарушение на правото на ЕС. Още: Съдът реши: Лена Бориславова е невинна по делото "Корал"

В началото на 2020 г. Софийският окръжен съд е осъден да изплати над 1,5 млн. лв. заради конфискация на недекларирани средства, несъвместима с европейското право. През същата година Върховният касационен съд потвърждава и друго осъждане на съда за конфискация, отхвърлена от правото на ЕС.

Нееднократно за нарушения на европейското право е осъждан солидарно и парламентът.