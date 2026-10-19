"Оценка 10 от 10": Килиан Мбапе спечели престижна световна награда

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе получи престижното отличие Onze d’Or за най-добър футболист в Европа и сподели емоциите си от признанието. 27-годишният френски национал беше отличен с наградата на списание Onze Mondial, която се връчва ежегодно от 1976 г. насам. Нападателят прие приза като признание за положения труд и мотивация да продължи да се развива. Той обърна специално внимание на факта, че феновете имат важна роля при избора на победителя.

Килиан Мбапе благодари на милионите фенове за подкрепата и гласовете

„Това е приятно. Преди всичко, трябва да благодаря на всички хора, които гласуваха за мен. Винаги е приятно, защото това е възнаграждение за труда, на който се отдаваме през цялата година. И, разбира се, това дава голяма мотивация да продължаваме и да се стремим към още по-големи постижения“, заяви Мбапе.

Френският нападател беше попитан дали изборът на привържениците придава допълнителна стойност на отличието. Според него именно тяхната подкрепа прави наградата още по-специална: „Разбира се, защото, в края на краищата, феновете заемат важно място във футбола. Ние играем, за да ги забавляваме. Затова да знаеш, че си успял да забавляваш хората повече от останалите, винаги е приятно“, обясни футболистът.

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„Винаги съм бил мечтател и винаги съм обичал футбола. Освен това, по онова време не беше толкова голямо изобилието от социални мрежи като сега, затова именно там можеше да се намерят интервюта с играчи, плакати и всичко от този род. Обичах да чета всичко това. А сега, години по-късно, да се окажа в ролята на този, когото другите слушат – това, разбира се, е необичайно чувство, защото времето лети бързо, но е приятно“, разказа той.

„Е, 10! Защото кариерата се развива много наситено, с всичките си възходи и падения. Разбира се, има спечелени титли, има и пропуснати, хората придават голямо значение на това. Но за мен най-важното не са вкараните голове или спечелените трофеи, а това, че през всички тези 10-11 години нито веднъж не ми е било скучно“, отговори Мбапе на въпроса как ще оцени кариерата си до този момент.

„Аз никога не съм се отнасял към случващото се небрежно, никога не съм възприемал живота си като нещо обикновено, винаги съм живял всичко на максимум. Мисля, че това се забелязва: в кариерата ми имаше крайности, както невероятни възходи, така и тежки периоди, когато ме блъскаше буря. Но аз винаги съм живял кариерата си максимално интензивно, никога не съм я поставял на ръчна спирачка“, завърши Мбапе.

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