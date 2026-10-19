Над 1000 тона цели пилета от старозагорски производител са реализирани в Kaufland през 2025 г.

Партньорството на ритрейлъра с Градус продължава вече 15 години

Над 1000 тона тона цели пилета от „Градус“ са реализирани в магазините на Kaufland България през 2025 г. Данните показват водещото присъствие на компанията в категорията, като от общо около 1 400 тона цели пилета, реализирани от всички доставчици на ритейлъра през изминалата година, продуктите на „Градус“ заемат над 85%.

Ритейлърът работи с „Градус“ вече 15 години. Плановете за 2026 г. предвиждат допълнителен ръст в категорията. Kaufland очаква да реализира общо около 1500 тона цели пилета от всички доставчици, като над 1 200 тона от тях да бъдат от „Градус“.

Освен цели пилета, Kaufland предлага и разнообразие от други пилешки продукти от производителя. Сред тях са пилешко филе, цяло, горно и долно бутче, крилa, обезкостен бут, бонфиле, пилешки дроб, воденици, сърца, както и варено-пушени предложения с марка „Градус“.

Това дългогодишно доверие прераства естествено и в съвместното разработване на качествени български пилешки продукти под собствената марка на веригата „Шеф Месар“. Партньорството отваря нови хоризонти за производителя, гарантирайки сигурност и предвидимост на обемите. За една година под бранда „Шеф Месар“ от производителя са реализирани над 2000 тона пилешка продукция. Всички артикули от серията „Шеф Месар“ преминават през строг контрол за качество от независимия сертификационен институт TÜV Nord България. За да се запазят максимално свежестта, естественият цвят и вкусовите качества, продуктите се пакетират от производителя веднага след разфасоване чрез съвременни технологии в защитна атмосфера.

„Градус“ е български производител с над 25 години опит в птицевъдството и производството на птиче месо. Основната производствена база, седалището и централният завод за месодобив и преработка се намират в Стара Загора. Производството се развива в 100% затворен цикъл и контролиране на целия процес – от собствените родителски стада и люпене, през собствени фуражи до високотехнологично разфасоване. Това гарантира пълна проследимост за клиентите и строг вътрешен контрол на всяка стъпка, отговарящ на най-високите европейски стандарти за биосигурност. Пилешкото месо на “Градус” е със 100% български произход.

Повече за историята на „Градус“, както и на други български производители, партньори на Kaufland, можете да намерите в рубриката „Истории от корена“ тук.