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Спасен от огнен ад: Щъркел преспа в полицията (СНИМКА)

24 юли 2026, 13:08 часа 954 прочитания 0 коментара
Снимка: ОДМВР Пловдив
Спасен от огнен ад: Щъркел преспа в полицията (СНИМКА)

Полицаи спасиха щъркел, попаднал в огнен капан при пожар снощи край бившия завод “Химик“ в Асеновград. Това съобщават на страницата в интернет на ОДМВР-Пловдив. Дезориентираната птица била забелязана сред дима и пламъците от служители на районното управление в града, които обезопасявали периметъра и оказвали съдействие на противопожарните екипи. Още: Български пожарникари помогнаха на щъркел в беда

Снимка ОДМВР-Пловдив

След като успели да достигнат до нея, двама от униформените я уловили и транспортирали с патрулния си автомобил до сградата на полицията. Там щъркелът пренощувал на безопасно място, а след получените първоначални грижи той вече е във видимо добро състояние. Днес е потърсено съдействие от Регионална инспекция по околна среда и води и се очаква да бъдат взети необходимите мерки спрямо бедстващата птица от защитен вид. Още: Градушка като яйце удари Ботевград, пострадал е щъркел

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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