Спасеният орел-рибар се бори за живота си, бил е прострелян (СНИМКА)

24 април 2026, 10:11 часа 445 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Критично застрашен екземпляр от вида орел рибар се бори за живота си в Спасителния център за диви животни на “Зелени Балкани“ в Стара Загора.

Птицата, която е носител на финландски орнитологичен пръстен, е открита на 15 април край път в района на Русе в изключително тежко състояние.

След приемането ѝ спциалистите веднага са уведомили Българската орнитологична централа. Наложила се е спешна интервенция, при която десният крак на орела е ампутиран заради необратими увреждания.

При операцията са открити метални фрагменти, което категорично потвърждава първоначалните съмнения за умишлено прострелване.

В момента орелът рибар е на системи и не може да се храни самостоятелно, но екипът на центъра вече планира бъдещето му, в случай че оцелее след критичния период.

Спасиана Кирилова
