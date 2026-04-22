Спасиха ранен орел от застрашен вид

Експертите на РИОСВ – Русе изпратиха в Спасителния център за диви животни на „Зелени балкани“ в Стара Загора орел рибар (Pandion haliaetus). Птицата е открита с множество наранявания, до пътното платно, в околностите на Русе, като вероятно е била блъсната от превозно средство.

Изпратена е своевременно за лечение и възстановяване. При оглед е установено, че е маркирана със затворен пръстен, който е поставен във Финландия.

Още: Световнозастрашен вид птици с рекорден брой двойки в България

Спасителният център ще уведомят Българската орнитологична централа за инцидента, каквато е практиката при намиране на опръстенени животни.

Орелът рибар е сравнително голяма птица, с размах на крилата до 160 см. Името й подсказва, че се храни с риба. Обитава влажни зони с широколистни гори и големи единични дървета по бреговете.

Още: Откриха мъртъв млад царски орел в Горнотракийската низина

У нас има единични гнездови находища, които са непостоянни, предимно в Тракийската низина. По време на пролетната или есенната миграция до и от Африка, където зимува, може да се наблюдава в подходящи местообитания в цялата страна.

Природозащитният му статус в България е “Критично застрашен“. Основните заплахи за вида са пресушаване на влажните зони и незаконен отстрел.

Още: Орел вдигна акула и прелетя над плаж (ВИДЕО)