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Каква е финалната ви равносметка за случая "Петрохан-Околчица"? Анкетата на Actualno.com

17 септември 2026, 8:38 часа 832 прочитания 0 коментара
Снимка: Стопкадър
Каква е финалната ви равносметка за случая "Петрохан-Околчица"? Анкетата на Actualno.com

Повече от седем месеца след най-заплетения криминален случай в българската история - и един от най-заплетените в световната - разследващите представиха новите експертизи за "Петрохан-Околчица".

От прокуратурата и МВР насочиха фокуса още по-силно към Ивайло Калушев и неговата дейност и патологии като основна причина за убийствата и самоубийствата. Близките на загиналите заявиха, че според тях пресконференцията не е дала отговори на ключови въпроси, а експерти разкритикуваха начина на провеждането й. 

Затова в днешната анкета питаме нашите читатели:

Каква е финалната ви равносметка за случая "Петрохан-Околчица"?

Преди да посочите своя отговор в анкетата на Actualno.com (опциите са в края на статията), ето какви са резултатите от предишното ни допитване.

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В него зададохме въпроса:

Какво очаквате от бъдещата президентска двойка?

158 гласа (46%) заявиха, че очакват повече обединяваща роля - държавният глава трябва да сближава, а не да бъде поредният разединител на нацията.

115 гласа (34%) са на мнение, че президентската институция трябва да има по-активна роля във външната политика и ясно да защитава българския интерес.

70 гласа (20%) очакват силна критика срещу властта, защото според тях президентът в България никога не е неутрален.

А сега ви питаме:

Каква е финалната ви равносметка за случая "Петрохан-Околчица"?

а) Не вярвам изобщо на официалната версия, крият най-важното

б) Разследващите говорят истината, останалото са конспирации

в) Има още много неща за избистряне, на които трябва да се намерят отговори

 

Може да отговорите ТУК.

 

P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.

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Петрохан Анкетата на Actualno Ивайло Калушев
Георги Петров
Георги Петров Редактор
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