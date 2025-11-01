Срещу държавата с главно "Д": "Правосъдие за всеки" обяви нов протест

Пореден протест срещу "всички безобразия в държавата и срещу опитите демокрацията да бъде подменена с диктатура, а правосъдието – с правообслужване в нечий частен интерес", организират от "Правосъдие за всеки". Той ще се проведе на 5 ноември (сряда) от 18 часа пред Съдебната палата в София. "Има ужасно много причини да бъдем там, за да защитим държавата си, нашата държава!", заявяват от организацията.

"Все по-ясно става – от всичко, което се случва в последните месеци и особено в последните две седмици, че държавата с главно "Д", която ни подготвят, вече е полузавършен факт. Дали ще успеят да затворят кръга и да си я построят, зависи и от нас", се казва още в призива им.

"Знаем, че един протест няма да събори властта, няма да взриви системата. Но знаем също така, че ако не изразим нашето недоволство, ако не покажем честта и достойнството на свободните хора, ако не покажем разум, смелост и отговорност пред себе си, децата и внуците си, то тогава онова, което ни чака, ще настъпи много по-бързо, отколкото всички ние го очакваме, и тогава вече няма да има възможност за реакция.

Важното е да се види, че има много несъгласни хора, че има смели и свободни хора и че гражданското общество иска да има европейска България с независимо правосъдие, свободни избори и утвърдена демокрация, а не олигархия, подчинена на диктатурата на един човек или една или две партии", заявяват от "Правосъдие за всеки".