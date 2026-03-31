Трафикът на границите: Натоварено е на два пункта

31 март 2026, 9:17 часа 348 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Трафикът е интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово" на изход за товарни автомобили, съобщава на сайта си Главна дирекция "Гранична полиция", цитиран от БТА. Информацията е към 6:00 часа. 

На границата с Гърция движението е нормално на всички преходи. През "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, напомнят от "Гранична полиция". 

През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Възстановено е движението през Дунав мост при Русе след ремонтни дейности на пътната настилка. Временно преминаването се извършва поетапно в една лента.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 

Движението е нормално на границата със Сърбия на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
трафик Граници Задръстване затруднено движение
