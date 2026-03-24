"Три пъти по-малко нарушители": Шефът на тол управлението за ползата от средната скорост

Въвеждането на системата за средна скорост показва значителен ефект върху поведението на водачите. Броят на превишилите скоростта водачи е намалял от всеки трети на всеки десети, а жертвите и тежко ранените също намаляват. До момента са издадени над 40 000 фиша, а системата ще се разширява с още 20 нови участъка. Това коментира проф. Олег Асенов, директор на "Националното толуправление", в ефира на БНТ.

Той обясни, че новата система за следене на трафика и атмосферните условия в реално време вече е достъпна за шофьорите у нас. Данните се обновяват на всеки 15 минути и дават възможност за по-добро планиране на пътуванията.

Проф. Асенов подчерта, че водачите могат да получат навременна информация за условията на пътя. "Тоест, шофьорите на пътя имат абсолютно актуална информация, какво предстои пред тях като метеорологична обстановка", поясни той и добави, че системата не само показва текущото състояние, но и предупреждава за рискове - мъгла, силен вятър, валеж, снеговалеж, възможност за замръзване на пътя.

Контролът върху претоварването на тежкотоварни автомобили също дава резултати.

"Освен това се въвеждат и допълнителни мерки срещу корупцията. Въвеждаме бодикамери, въвеждаме едни таблети, с които да може да се работи с абсолютно пълен контрол върху действията на оператора на таблета, както и въвеждаме видеонаблюдение в центровете за продажба на продукти, които оперира националното толуправление", каза проф. Асенов.