Трудов инцидент в ТЕЦ "Бобов дол", има пострадал

02 юни 2026, 10:32 часа 265 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Работник е пострадал при инцидент в ТЕЦ "Бобов дол" в понеделник, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Кюстендил. Мъж на 42 години е паднал от ламаринен покрив с височина около 2 метра, който е при трети котел. Той е с три счупени ребра и е закаран в столична болница за лечение.

Дежурна полицейска група е извършила оглед на място. По случаят е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.

В началото на април, поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност, в ТЕЦ “Бобов дол“ пострадаха двама работници. Единият от пострадалите – мъж на 49 г., е бил с 21% изгаряния, а другият – 39-годишен, с 5%.

Виолета Иванова Редактор
