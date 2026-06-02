ДНК анализът на Бетовен разкри неочаквана тайна за произхода и смъртта му

Близо два века след смъртта на именития немски композитор Лудвиг ван Бетовен, учените се опитват да разкрият причините за многобройните му заболявания чрез ДНК анализ. Изследването обаче е дало не само нова информация за здравето на композитора, но и неочаквано откритие за неговото родословно дърво. За това пише изданието Science Alert.

Както отбелязва изданието, една от основните цели на изследването е била да се установят причините за прогресивната загуба на слуха на Бетовен, която е започнала в ранна възраст и в крайна сметка е довела до почти пълна глухота.

ДНК анализът на Бетовен

За тази цел международен екип от учени анализира няколко проби от коса, чиято автентичност е потвърдена. Изследователите се надяваха да открият генетичните причини за заболяванията на композитора, който също така е страдал в продължение на много години от силни коремни болки, хронични храносмилателни проблеми и чернодробни заболявания.

Учените обаче никога не успяха да обяснят окончателно нито загубата на слуха на Бетовен, нито стомашно-чревните му проблеми.

Предишна популярна теория беше, че композиторът може да е починал от отравяне с олово. През 2007 г. изследователи откриха високи нива на метала в кичур коса, за който се смяташе, че принадлежи на Бетовен.

Нов анализ обаче разкри изненадващ резултат: косата изобщо не е принадлежала на композитора. Всъщност се оказва, че тя е принадлежала на непозната жена. По този начин една от най-известните теории за причините за смъртта на Бетовен на практика губи своята научна основа.

Най-вероятната причина за смъртта на Бетовен

Въз основа на резултатите от генетичния анализ на няколко кичура коса, чиято автентичност е потвърдена с много по-голяма сигурност, учените откриват следи от вируса на хепатит В у Бетовен, както и наследствена предразположеност към чернодробни заболявания.

Според изследователите, именно комбинацията от тези фактори, заедно с консумацията на алкохол, е могла значително да влоши здравето на композитора и да изиграе роля в смъртта му през 1827 г. на 56-годишна възраст.

В същото време учените отбелязват, че дори след провеждане на изследвания, те не могат да определят с пълна сигурност окончателната причина за смъртта на композитора.

Изненада в родословието на композитора

Най-интересният резултат от изследването не е откриването на причината за конкретен здравословен проблем, а анализът на Y хромозомата на Бетовен. Сравнението на генетичния материал на композитора със съвременните му потомци по бащина линия разкрива несъответствие. Това предполага, че е имало извънбрачна афера в едно от поколенията между 16-ти и 18-ти век, което е довело до промяна в биологичния произход в семейството на Бетовен.

Изследователите смятат, че подобно събитие се е случило някъде между раждането на един от предците на композитора в Белгия около 1570-те години и раждането на самия Бетовен през 1770 г. в Бон, Германия.

ДНК анализът не само дава още отговори, но и порежда още въпроси. Въпреки обширните изследвания, много мистерии около живота на един от най-известните композитори в света остават неразгадани. Учените все още не знаят какво точно е причинило глухотата му, как се е заразил с хепатит B или защо е страдал от тежки храносмилателни проблеми в продължение на десетилетия.

Но генетичният анализ, който е трябвало да помогне за разкриването на причината за здравословните проблеми на Бетовен, неочаквано разкрива друга тайна – семейна история, скрита в продължение на няколко века, в която вероятно става въпрос за изневяра и раждане на дете от нея.

