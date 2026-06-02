САЩ номинираха нов посланик за България

Американският президент Доналд Тръмп номинира Дъг Холдър за посланик на Съединените щати в България. 59-годишният Холдър е служил в щатската Камара на представителите във Флорида в продължение на 8 години. Той е завършил политически науки в щата Тенеси. Дългогодишен член на Републиканската партия. Занимавал се е и с частен бизнес.

ОЩЕ: Тръмп изпрати в България нов временен посланик

Номинацията на Холдър трябва да бъде гласувана от Сената, преди да бъде официално назначен.

Ако бъде одобрен, Дъг Холдър ще бъде назначен почти година и половина след като Кенет Мертен подаде оставка като посланик на САЩ в началото на миналата година.

В средата на февруари миналата година САЩ изпратиха Сюзън Фалатко, за да поеме функцията на временно управляващ посолството. Сюзън Фалатко е член на Висшата външна дипломатическа служба и дипломат от кариерата с двадесет и шест години опит в Държавния департамент на САЩ.