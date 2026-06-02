Ако някой питаше жените: Оказва се, че майките масово не искат да се връщат рано на работа

Жените в България не просто не искат бързо да се връщат на работа след раждане и не припознават европейския модел на няколкомесечно майчинство, а над 80% биха искали подчертано дълго майчинство - сегашните 2 години, дори 3.

Това става ясно от анкети в социалните мрежи, публикувани бързо след изказването на депутата от "Прогресивна България" и волейболна легенда Владимир Николов, че евентуална възможна демографска мярка на властта е намаляване на майчинството, ако за всички деца има места в яслите.

"Знаете ли колко е майчинството в другите държави от ЕС? Няколко месеца. Проблемът не е увеличението на парите за втората година от майчинството. Проблемът е, че майките не могат да намерят ясли за децата си. Защото ако една жена иска да гради кариера, в което няма нищо лошо и е насърчително, ако тя стои 2 години майчинство, дай боже да има второ и трето дете, изключително трудно се гради кариера по този начин", аргументира се той.

Още: Идеята за съкращаване на майчинството: Зарков се надява да е плод на необмислена импровизация

Жените искат дълго майчинство

Резултатите от анкетите са в противовес с друг аргумент на Николов, който той изтъкна - че много майки са му казвали как искат рано да се върнат на работа.

"Аз съм имал разговори с много майки. Те предпочитат да работят. Те не искат да стоят вкъщи, но част от тях стоят вкъщи, защото няма ясли за децата им", заяви той.

Оказва се, че истината е друга.

Още: Нинова: Точно на 1 юни - намаляване на майчинството! Наказват младите семейства!

В анкетата с въпрос "Колко дълго майчинство искате да ползвате или сте ползвала?", в която са участвали над 2300 жени, отговор №1 е 2 години (61%).

Интересен е вторият по популярност отговор. Цели 21% от жените отговарят, че всъщност биха искали майчинството да е 3 години. Вероятно този срок е посочен заради началната възраст на градинските групи.

Едва 7% от българките искат майчинство 1 година, а 6% - 1,5 години.

Във втората анкета, публикувана в групата "За качествена и иновативна образователна система", са участвали над 1900 жени.

Още: "В ЕС майчинството е само няколко месеца": ПБ обмисля намаляване на майчинството в България?

То цели да проучи реалните нагласи сред майките и дали те искат детето им да тръгне на ясла след навършване на 2 години, колкото е майчинството в момента.

Отново най-популярният отговор е "да" (30%) - майките искат 2-годишното си майчинство.

На второ място, 23% от жените споделят, че искат законодателство, което улеснява работодателите да предлагат възможности за гъвкаво работно време и почасова заетост.

Отново висок процент - 18% от българките искат да имат възможност да пуснат детето си на градина на 3 години.

Едва 7% заявяват, че биха оставили детето си на ясла след навършване на годинка, ако в градините има адекватни за възрастта условия - малки групи и достатъчно персонал.

6% са на мнение, че ако втората година от майчинството е адекватно платена, но никой изобщо не би помислил да си пуска детето на ясла по-рано.

4% от жените пък изрично настояват заплатите на бащите да са такива, че да не се налага на майките да оставят децата си толкова рано.