Детски череп на 4000 години разкрива тайните на първите операции в Азия

4000-годишен череп на дете от бронзовата епоха, погребано на територията на днешен Узбекистан, носи следи от черепна операция, известна като трепанация. Това е най-старият документиран случай на хирургична интервенция в Централна Азия и един от най-старите примери за хирургия в цяла Азия, съобщават изследователите. Скелетът на детето, което е починало на около 5-годишна възраст, е бил открит през април. Тялото е било погребано в единичен гроб заедно с тялото на дете, починало на около 3-годишна възраст, посочват изследователите в преведено изявление, цитирано от "Live Science".

Черепът на 5-годишното дете има "ясни признаци на черепна трепанация", извършена с каменни или костни инструменти, според изявлението. Трепанацията е била често практикувана в древността, вероятно в опит да се лекуват заболявания като епилепсия, мигрена или поведенчески проблеми. Изследователите обаче отбелязват, че "границата между медицината и ритуала" е била много по-неясна по онова време, отколкото е днес. Изследователски екип от Италия и Узбекистан е направил откритието в региона Северна Бактрия, близо до границата с Афганистан.

Древен Оксус

Разкопките са били съсредоточени върху обекта на праисторическото селище Джаркутан, а изследователите датират гроба към края на третото хилядолетие пр.н.е. По това време Джаркутан е бил градски център на цивилизацията Оксус – култура от ранната бронзова епоха, която е доминирала в Централна Азия от около 2500 до 1500 г. пр.н.е.

Текущият проект за проучване на обекта и други аспекти на цивилизацията Оксус започва през 2024 г. Археолозите понякога наричат цивилизацията Оксус "Археологически комплекс Бактрия-Маргиана" или BMAC. Тя е била съсредоточена по реките и в оазисите в региона и е известна с развитата си селскостопанска икономика и богатата си материална култура. Смята се, че краят на цивилизацията Оксус е бил предизвикан от климатични промени, довели до пресъхването на важни реки.

Макар доказателствата за древни трепанации да са относително често срещани на някои места, фактът, че тази операция е била извършена на малко дете, е озадачаващ, казват изследователите. "Джаркутан продължава да ни изненадва", заяви в изявлението си Енрико Аскалоне, археолог от Университета в Саленто, който ръководи разкопките. "Трепанация на черепа на дете, преди четири хиляди години, в Централна Азия: довчера това беше немислимо. Днес това е част от нашите данни."

Въпреки това откритието оставя и някои загадки. "Коя група "специалисти" в града би могла да извърши такава интервенция? Какви анатомични и хирургически познания е изисквала такава операция? И защо точно петгодишно дете?", пише екипът в изявлението си. Те се надяват да отговорят на тези въпроси в хода на по-нататъшни проучвания през следващите месеци.

