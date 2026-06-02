Dreame X60 Ultra Complete – премиум помощник за премиум чистота

Компанията Dreame предлага цяла моделна флотилия от роботи-прахосмукачки, но X60 Ultra Complete е топ предложението в гамата, събиращо в малко, компактно и работливо тяло цял куп технологични достижения, които имат една цел – да направят живота ни по-лесен и домани по-чист.

Dreame X60 Ultra Complete се състои от базова станция с изчистен кубичен дизайн с отвор в предната част, където паркира роботът, когато има нужда да презареди батериите. Станцията също така съхранява контейнери за чиста и мръсна вода, торбичка за прах и боклуци, както и резервоари за препарати – един за общо почистване и един за неутрализиране на миризми от домашни любимци. Зареждането с ток до пълна готовност за работа отнема 80 минути, което е кратко, като се има предвид, че капацитетът на батерията е 6400 mAh.

Самият робот-прахосмукачка има куп интересни възможности, много от които са подобрени спрямо предходната серия X50, но нека да започнем с физическите му възможности. На първо място, това е най-тънкият робот на Dreame до момента, като височината му е едва 7,95см, което му дава възможност да се завира под мебели, които имат отстояние от земята само 8,1см. Така много повече места стават достъпни за почистване, при това такива, които биха ни затруднили, ако ползваме традиционна прахосмукачка. X60 Ultra Complete може да има тънко тяло, но е добър гимнастик – задвижващата му система от колела е проектирана да повдига тялото на робота достатъчно, че той да изкачи стъпало с височина до 4,5см, а след това и второ, стига общо двете да са високи до 8,8см. В жилища, които имат пространства на различни нива това е още едно облекчение – не се налага роботът да бъде пренасян на ръка от едната зона в другата, а той ще се справи сам.

За да се ориентира в обстановката, X60 Ultra Complete разполага с две камери с ъгъл на виждане 120 градуса, които с помощта на изкуствен интелект разпознават над 280 предмета и препятствия, които биха се изпречили на пътя му в ежедневието. Роботът може да засече препятствие и вземе решение за действие в рамките на 0.1 секунда и да промени пътя си на чистене или придвижване. Така може да избегне домашен любимец, който току що е решил да се разположи на централно място във всекидневната срещу идващия автономен помощник. Дребните предмети също правят впечатление на робота и той успешно би избегнал ключове, части от LEGO и куп други дреболии, които не са за изсмукване. При нужда, в тъмната част на денонощието, роботът използва собствено LED осветление, за да открие предмети пред себе си.

За да се справя добре със задачите си, роботът може да извършва не само почистване по маршрут, но и сам да открива и разпознава различни боклуци и замърсявания. Това става с помощта на сензори за инфрачервена светлина, чрез които могат да бъдат разпознавани прах, косми, течности и други. Веднъж засечени, боклуците трябва да бъдат събрани, като спрямо видът им ще бъде взето решение дали ще бъдат изсмукани или трябва да бъдат измити. И в двата случая Dreame X60 Ultra Complete се справя отлично със задачите си. В ролята му на прахосмукачка основна част играе специалната двойна HyperStream четка, която ефективно обира прах, косми и какви ли не други замърсявания от пода. Засмукването става с до 35 kPa, на което дори и упорито набити в килим мърсотии трудно устояват. Четката е със специален

дизайн, който ѝ позволява хем ефективно да прибира дълги косми от пода, хем те да не се заплитат около нея, а да отиват в контейнера за боклук. Това е изключително важно, тъй като не се налага постоянно почистване на четката, но също натоварването върху мотора е помалко, което се равнява на по-дълъг живот. Роботът се справя много добре със събиране на боклуци както от твърди повърхности, така и от мокети и килими с дълъг косъм. За да достигне до всички ъгли, разполага с подаваща се напред четка, която придърпва боклуците в достъпна за робота зона.

Dreame X60 Ultra Complete се справя прекрасно и с миенето на подови настилки не само като ежедневна задача, но и при разливания, петна от лапи и други замърсявания. За целта разполага с две въртящи се гъби за под, които използват вода и препарат с температура от 40 градуса за ефективно измиване, могат да се накланят до 6 градуса във всички посоки, за да увеличат ефективността на почистване при разлики в нивата на повърхоностите, както и могат да упражнят натиск 15 нютона за ефективно изтъркване. За пълно достигане до ръба между пода и стената, едната четка може да се протяга встрани от тялото, осигурявайки чистота по всички краища на жилището.

Роботът успешно се качва върху тънки и дебели килими, където миещите гъби не са необходими и в този случай ги прибира навътре в тялото си, за да не пречат на работата му.

Ако все пак някой килим представлява значително препятствие, може да бъде инструктиран да остави тези гъби в станцията и да се заеме с изсмукване на килима без те да му пречат.

Разбира се, в този случай ще трябва да се върне и да ги закачи отново, за да продължи с измиването на пода в други части на жилището.

През известни периоди от време и в зависимост от събраните боклуци в своя контейнер с капацитет 235мл, роботът се връща в станцията за разтоварване и почистване. Там твърдите боклуци се прехвърлят в 3,2-литрова торбичка за многократна употреба, която може да не ви се наложи да пипате до 100 дни (но кой би чакал толкова?), а гъбите за под биват изпрани с вода и препарат с температура 100 градуса, за да е сигурно, че всякакви замърсявания са отстранени. След това те биват бързо изсушени с горещ въздух и роботът е готов да продължи работата си или да изчака дозареждане на батерията си.

Важна част от живота с Dreame X60 Ultra Complete е съпътстващото приложение за управление на функциите. През него може да задавате карта на жилището, отделни области за чистене, области, в които домашните любимци обичат да стоят или където е храната им, за да им бъде обърнато необходимото внимание. Може да се създават и графици на почистването, както и да се стартира или спре текущо почистване. Полезна функция е използването на камерите за да наблюдавате домашните любимци, докато не сте в жилището.

Роботът може да бъде управляван и с гласови команди, отделно поддържа и Matter протокол за свързване в цялостна екосистема за умен дом.

Dreame X60 Ultra Complete внася леснота в ежедневната грижа за дома като прави това по-добре от предшественика си, но в същото време е и по-тих и дискретен и няма да безпокои излишно вас и домашните любимци. С всички опции за почистване и управление осигурява един по-чист и уютен дом.

Сред актуалните предложения на Dreame внимание заслужават и още няколко смарт решения за дома и личната грижа. Моделът Dreame Airstyle Pro комбинира функции за сушене, оформяне и стилизиране на косата в едно елегантно устройство.

Също част от актуалните предложения са и прахосмукачките за мокро и сухо почистване Dreame H14 Dual и Dreame H15 Pro Heat, които могат да бъдат открити в Robomax и Tehnika.bg.

И двата модела впечатляват с интелигентни функции за дълбоко почистване, висока мощност и удобство при поддръжката на различни типове настилки.

Новите продуктови попълнения затвърждават динамичното развитие на Dreame, което бе подкрепено и от обявеното преди дни глобално партньорство с футболната икона Кристиано Роналдо - поредна стъпка в утвърждаването на марката като световен лидер в интелигентните технологии за дома.

Dreame Technology обяви и историческо глобално партньорство с футболната легенда Кристиано Роналдо. Това сътрудничество бележи ключов етап в развитието на компанията, обединявайки един от най-дисциплинираните атлети в света с бранд, дефиниран от своя неуморен стремеж към технологично съвършенство и първокласно качество.

Коментирайки партньорството, Кристиано Роналдо сподели: "Винаги търся партньори, които споделят моя стремеж към превъзходство и отдадеността ми на упоритата работа. Dreame е бранд, който внедрява иновации и предлага първокласни резултати, правейки живота по-лесен и по-добър. Радвам се да се присъединя към семейството на Dreame и да подкрепя мисията им да оглавят глобалния пазар".

Чрез това глобално партньорство Dreame ще интегрира образа на Роналдо във всички свои продуктови категории, демонстрирайки способността на марката да осигури изискан, ефективен и висококачествен начин на живот. Комбинирайки широкото културно влияние на Кристиано Роналдо с високотехнологичната екосистема на Dreame, сътрудничеството ще покаже как интелигентните технологии могат да помогнат на потребителите да побеждават в ежедневието си ("Dreame to Win").