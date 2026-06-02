"Знам цените": Онлайн платформа показва кое, къде и колко струва

02 юни 2026, 11:26 часа 678 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Стремим се да бъдем водещата платформа за всичко, свързано с цените в България." Това заяви пред БНР софтуерният инженер Елица Вранчева, създател на платформата "Знам цените".

"От една страна показваме статистически данни за хранителните продукти, за имотите, за заплатите. Идеята е да се види ясно как са се развили през годините. От друга страна показваме всички актуални промоции от водещите супермаркети", посочи тя. По думите ѝ през годините се наблюдава тенденция на покачване на цените:

"Миналата година на базата на данните, които използваме, има сериозно покачване, среден ръст около 12%. Може да се каже, че усещането на хората, че цените се качват, е валидно".

Вранчева изтъкна, че има интерес към платформата, като посочи, че за половин година има около 30-40 хил. потребители: "Има интерес. Хората се вълнуват. Влизат, използват я".

Ивелин Стоянов Редактор
