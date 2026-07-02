Внимание! Жълт код за интензивни валежи за цялата страна

Жълти кодове е в сила за днес (2 юли) в почти цяла България за интензивни валежи и гръмотевични бури. Предупреждението не важи само за части от областите Варна, Бургас и Добрич. Преди обяд ще преобладава слънчево време, с ниска слоеста облачност в сутрешните часове на места в равнинните райони. Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи и гръмотевични бури. В отделни райони те ще бъдат временно интензивни и значителни по количество. Ще има и градушки.

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Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен, като с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 28 и 34 градуса, в София – около 28 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 26–27 градуса.

И в планините около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони те ще бъдат временно интензивни и значителни по количество. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра – около 14 градуса.

И през следващите дни ще преобладава слънчево време, но ще продължи да се развива купесто-дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи – на повече места в петък, а в събота главно в Централна и Източна България. В отделни райони те ще бъдат временно интензивни и значителни по количество и с гръмотевици. Има и условия за градушки. Температурите ще се понижат още, като максималните в събота и неделя ще са между 24 и 30 градуса.