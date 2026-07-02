Гълъб Донев не е склонен на финансови стимули за майките, не повишавали раждаемостта

Вчера се проведе протест на майки в цяла България под мотото "Майчинството не е милостиня". Същевременно представители на протестиращите се срещнаха със социалния министър Наталия Ефремова и финансовия министър Гълъб Донев, за да обсъдят исканията на майките.

Оказва се, че властта не счита финансовите стимули за оптимално решение, тъй като те не водели до повишаване на раждаемостта.

"Финансовите стимули не са водещи за повишаване на раждаемостта"

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"Исканията за подкрепа на майчинството и промяна в социалните плащания бяха тема на разговорите ни с представители на гражданската инициатива "Родители за достойно майчинство", която проведохме заедно с вицепремиера Гълъб Донев. Обсъдихме демографската криза и възможностите за мотивиране на младите хора да раждат и отглеждат децата си в България", написа социалният министър Наталия Ефремова.

По думите й от гражданската организация са заявили желанието си за промени в обезщетенията за отглеждане на деца и данъчните облекчения, които се полагат на работещи родители.

"В разговора стана ясно, че е необходимо да се прецизират отделните искания, тъй като част от тях се изплащат от осигурителната система, а друга – от социалното подпомагане. Затова и принципите, по които са определят, са различни. По време на срещата запознах майките с европейската мярка "Родители в заетост", която им позволява да наемат детегледачка с подкрепа от държавата и да се върнат на работа", пише още Ефремова.

Интересен акцент от срещата е, че Ефремова твърди, че вицепремиерът Гълъб Донев е подчертал, че проучванията до момента показват, че финансовите стимули не са водещи за повишаване на раждаемостта.

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"Много по-важно е да има дългосрочна и устойчива политика за създаване на условия за отглеждане на децата", считат управляващите.

Исканията на майките

Основните искания на майките включват:

Майчинството през втората година да да стане 70% от обезщетението през първата година, но не по-малко от минималната работна заплата.

Социално майчинство от 460 евро

Детски надбавки за всяко семейство

Индексация според инфлацията и МРЗ

Увеличаване на обезщетението за работещите майки до 75%

От "гражданската инициатива"Майки за достойно майчинство" заявяват, че казусът с майчинството през втората година е основен приоритет, а останалите искания, които не успеят да бъдат реализирани сега, трябва да бъдат заложени във финансовата рамка и бюджета за 2027 г.

След срещата с институциите един от организаторите на протеста Иванка Тодорова обобщи постигнатите договори и категоричната позиция на протестиращите занапред.

"Накрая се договорихме за 4 искания, за които казахме, че няма да отстъпим и ще продължим протеста - 70% майчинство, т.е. реално това обезщетение за отглеждане на дете втората година на принципа на първата, 460 лева социално майчинство, индексация и добавките да се качат", подчерта тя.