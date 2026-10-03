TikTok вместо секс? Раждаемостта пада и в развиващите се страни

Нивото на раждаемост, необходимо за поддържане на населението, е 2,1 деца на жена. Този коефициент обаче пада и е под това равнище в над две трети от 195-те страни по света, което е изключително тревожно. А новата тенденция е, че се наблюдава драматичен спад и в раждаемостта в развиващите се страни, пише Financial Times. Това е особено забележимо в Тайланд, където наскоро коефициентът е паднал до 0,78 деца на жена. Ако този темп продължи, страната на практика ще изчезне в рамките на един век. В Мексико раждаемостта е намаляла двойно за 25 години, достигайки само 1,2 деца на жена през 2024 г. Същата тенденция се наблюдава и в африканските мегаполиси.

Икономистът Хесус Фернандес-Виляверде в интервю за Frankfurter Allgemeine Zeitung обяснява, че демографският спад не е временно явление, а процес, който може да продължи поколения наред. Последиците могат да бъдат тежки: "Това не е път от осем милиарда до шест милиарда. Това е път от осем милиарда до нула." Изследователят очаква световното население да достигне своя връх през 2050-те години и след това да намалее.

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Много страни застаряват, преди дори да са имали шанс да забогатеят. Държави като Мексико или Тайланд ще трябва да понесат разходите за застаряващото си общество, без да са успели да натрупват благосъстоянието, на което се радват, да речем, Германия или Япония.

Една от основните причини за намаляващата раждаемост, според проучване на Университета в Синсинати (САЩ), е масовото използване на смартфони. Младите хора прекарват повече време онлайн в платформи като TikTok, вместо да са заедно. Други фактори са икономическите кризи и недостигът на жилища.

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