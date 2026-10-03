Жозе Моуриньо хвърля твърд титуляр в Реал Мадрид на пейката в опит да му помогне

Наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо се готви да предприеме голяма промяна в състава си за предстоящия мач на тима срещу Виляреал на 10 октомври. Според информация на "Defensa Central" португалският треньор ще извади Винисиус Жуниор от титулярната единесайторка. Решението идва в момент, в който опитният специалист се опитва да се справи със спада във формата на бразилеца преди първото Ел Класико за сезона. Подобен ход ще бъде целенасочен опит да помогне на Винисиус да възвърне своята унищожителна искра.

Жозе Моуриньо оставя Винисиус на пейката

Бразилецът преживя изненадващо разочароващ старт на новия сезон, като се мъчеше да диктува хода на мачовете с обичайния си талант. Характерният за него дрибъл в ситуация "един на един" и цялостното му участие в атаките на Реал в последната третина на терена забележимо са отслабнали. В резултат на това Моуриньо е готов да се намеси, преди ситуацията да наруши напълно ритъма на нападателя. Трудностите на крилото в шампионата изглеждат дълбоко свързани с продължаваща психическа пречка след разочарованието в националния отбор.

ОЩЕ: "Винисиус Жуниор е убит и заменен от двойник": В Бразилия имат обяснение за слабата форма на звездата на Реал

Винисиус още не е преживял провала на Мондиал 2026

По време на победата на Бразилия с 4:2 в приятелски мач срещу Австралия преди дими, полузащитникът на Арсенал Бруно Гимараеш подари на Винисиус дузпа в 80-ата минута, за да му повдигне духа - жест, който звездата на "кралете" оцени дълбоко. След мача той откровено говори за крехкото си психическо състояние и благодари на съотборниците си от националния отбор за солидарността им. Той призна, че все още не е преживял ранното отпадане от Мондиал 2026. "Селесао" стигна само до 1/8-финалите, където не успя да се справи с Норвегия.

Въпреки предстоящото изключване от състава срещу Виляреал и признанието му за криза на самочувствието, в клуба няма абсолютно никаква паника относно статуса на крилото на "Бернабеу". Моуриньо продължава да разглежда Винисиус като незаменим стълб на своя спортен проект и няма намерение да го изключва от състава за дълго време. Треньорският щаб на Мадрид е твърдо убеден, че продължително отсъствие от терена само би нанесло още по-голяма вреда на самочувствието на играча. Вместо това те разглеждат предстоящото му изключване от състава като строго целенасочена и кратка пауза за презареждане. Огромната дълбочина на атаката на "кралете" им позволява да си позволят тази луксозна ротация, без да жертват значително офанзивната си мощ.

ОЩЕ: Реал Мадрид призова УЕФА да отнеме 9 титли от Барселона