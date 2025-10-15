Укрепват пътя Русе - Бяла, има обходен маршрут

Насипва се скален материал за аварийното укрепване на участъка от път I-5 Русе - Бяла в близост до село Обретеник, компрометиран на 10 октомври от обилните дъждове. В началото на седмицата започнаха неотложни дейности по трасето. До момента са премахнати мантинелите, като предстои да бъде добавен още трошен камък и да се извърши торкретиране с бетон с цел укрепване на ската. Изградена е площадка, която се използва за издигане на насипа като е проправен и временен път през гората, по който техниката достига до компрометирания участък.

Без ограничения в трафика към София

При изпълнението на спешните и неотложни укрепителни работи е създадена временна организация на преминаване, при която не се ограничава трафикът в посока София, а в посока Русе се осъществява по обходен маршрут по път III-501 Борово – Две могили.

Движението в лентата за Русе ще бъде възстановено след приключване на възстановителните работи и е гарантирана безопасността на движение. Планира се ремонтът да приключи до десет дни.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение.

